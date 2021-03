PRO-GE erinnert an Josef Staribacher zu dessen 100. Geburtstag

Ehemaliger Gewerkschaftsvorsitzender und Handelsminister war eine der herausragendsten Persönlichkeiten der Gewerkschaftsbewegung

Wien (OTS) - "Josef Staribacher hat mit seiner unkonventionellen Art sehr viel in der österreichischen Sozialpolitik und der Gewerkschaftsbewegung bewegt", würdigt Rainer Wimmer, Bundesvorsitzender der Produktionsgewerkschaft (PRO-GE), den früheren Vorsitzenden der Gewerkschaft der Lebens- und Genussmittelarbeiter und ehemaligen Handelsminister, der am heutigen 25. März seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. "Die meisten Politiker seiner Generation hätten einen Spitznamen wie "Happy Pepi" wohl als Respektlosigkeit gesehen, Staribacher mit seiner fröhlichen Grundeinstellung war stolz darauf." Neben seinem Humor zeichnete den gelernten Offsetdrucker, der später ein Volkswirtschafts- und ein Jusstudium abschloss, aber auch sein umfangreiches Fachwissen aus. "Und nicht zuletzt beeindruckte Josef Staribacher durch sein großes Engagement für die arbeitenden Menschen, das er als Ehrenvorsitzender der PRO-GE bis an sein Lebensende behielt."

Staribacher war ein großer Förderer der Frauen und der Jugend in der Gewerkschaftsbewegung, ruft die PRO-GE Bundesfrauenvorsitzende Klaudia Frieben in Erinnerung: "Eines der wichtigsten Anliegen als Gewerkschaftsvorsitzender war die Abschaffung der gesonderten, niedrigeren Lohnkategorien für Frauen." Darüber hinaus war Staribacher, der als 15-Jähriger von den Austrofaschisten inhaftiert und später von den Nationalsozialisten für sieben Monate ins KZ Buchenwald gesperrt wurde, ein überzeugter Antifaschist. Die Erfahrungen der ersten Republik und der Nazi-Herrschaft machten ihn aber auch zu einem Brückenbauer, der stets den Konsens suchte.

In einem seiner letzten Interviews antwortete Staribacher auf die Frage, ob er immer noch „Happy Pepi“ sei: „Happy werde ich auf jeden Fall bleiben und Pepi steht auf meinem Taufschein.“

Josef Staribacher

Geboren: 25. März 1921, Wien

Gestorben: 4. Jänner 2014, Wien

Erlernter Beruf: Stein- und Offsetdrucker

1960 – 1961: Geschäftsführender Vorsitzender der Gewerkschaft der Lebens- und Genussmittelarbeiter

1961 – 1989: Vorsitzender der Gewerkschaft der Lebens- und Genussmittelarbeiter

Weitere Funktionen:

Mitglied der volkswirtschaftlichen Abteilung der AK Wien ab 1945

Abgeordneter der SPÖ zum Nationalrat 1961 – 1983

Stellvertretender Kammeramtsdirektor der AK Wien ab 1961

Kammeramtsdirektor der AK Wien 1968 – 1970

Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie 1970 – 1983

Mehr über Josef Staribacher auf www.proge.at

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Purer

Gewerkschaft PRO-GE

Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 01/534 44-69 263

Mobil: 0664/614 59 26

E-Mail: wolfgang.purer @ proge.at