SOPHiA GENETICS und Hitachi geben Zusammenarbeit zur Weiterentwicklung datengesteuerter Präzisionsmedizin bekannt

Boston, Lausanne, Schweiz und Tokio (ots/PRNewswire) - Die mehrjährige Vereinbarung sieht vor, den kommerziellen Fußabdruck mit der weltweit führenden Genomikplattform zu erweitern und F&E zu entwickeln, um das Potenzial multimodaler Gesundheitsdaten auszuschöpfen

SOPHiA GENETICS SA ("SOPHiA GENETICS"), Vorreiter im Bereich datengesteuerter Medizin, und Hitachi, Ltd. (TSE: 6501, "Hitachi") haben heute bekannt gegeben, eine langfristige Kooperationsvereinbarung geschlossen zu haben, um Gesundheitsdienstleistern, pharmazeutischen und biopharmazeutischen Unternehmen klinische, genomische und reale Erkenntnisse zu liefern und die Demokratisierung der datengesteuerten Präzisionsmedizin weltweit zum Nutzen der Patienten auszuweiten. Im Rahmen dieser Vereinbarung werden die beiden Unternehmen die datengesteuerte Präzisionsmedizin durch die weltweite kommerzielle Expansion und Entwicklung der digitalen Gesundheitslösungen von Hitachi und der SOPHiA DDM(TM)-Plattform vorantreiben.

SOPHiA GENETICS und Hitachi haben mehrere Bereiche für eine mögliche Zusammenarbeit herausgearbeitet, darunter das sichere persönliche Datenmanagement, die Bereitstellung von Daten und Erkenntnissen für bessere Entscheidungen im Gesundheitswesen und die Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung in der Onkologie und bei anderen Erkrankungen. Zunächst wird sich die Zusammenarbeit darauf konzentrieren, die Genomik, die Analyse klinischer Daten und das KI-Know-how beider Unternehmen zu nutzen, um die Kommerzialisierung der SOPHiA DDM(TM)-Plattform und der digitalen Gesundheitslösungen von Hitachi, wie dem Support-Service für molekulare Tumorplatten von Hitachi, in Schlüsselregionen zu erweitern. Langfristig werden die beiden Unternehmen auch bei der F&E-bezogenen Entwicklung neuer Produkte zusammenarbeiten, was zu neuen gemeinsamen Angeboten führen wird.

"SOPHiA GENETICS ist führend in der Präzisionsmedizin", erklärte Keiji Kojima, Executive Vice President und Executive Officer sowie Geschäftsführer der Abteilung Smart Life Business Management von Hitachi, Ltd. "Hitachi freut sich, eine langfristige Partnerschaft mit SOPHiA GENETICS einzugehen und gemeinsam innovative Lösungen zur Verbesserung der Lebensqualität von Patienten zu entwickeln, indem die Technologien für Datenanalyse und KI beider Unternehmen genutzt werden."

"Bei SOPHiA GENETICS setzen wir uns für die Verbesserung der Patientenergebnisse durch datengesteuerte Medizin ein und wir freuen uns, mit Hitachi zusammenzuarbeiten, einem weltweit führenden Unternehmen für reale Evidenz und multimodale klinische Entscheidungsunterstützung, das diese Werte teilt", so Jurgi Camblong, CEO und Gründer von SOPHiA GENETICS. "Diese Partnerschaft wird es uns ermöglichen, unsere kommerzielle Reichweite zu erweitern und bessere Gesundheitsergebnisse für mehr Patienten zu erzielen."

Hitachi bietet Dienste mit hohem Mehrwert wie beispielsweise in der Genomforschung, außerdem eine Plattform zum Management von Daten aus Medizin und Pflege sowie neue Dienste, die KI und Analytik verwenden. Hitachi wird sein Gesundheitsgeschäft ausweiten, indem es seine Stärken von In-vitro-Diagnosesystemen, Partikeltherapie-Behandlungssystemen und digitalen Technologien nutzt, um zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen und zur Umsetzung einer nachhaltigen Gesellschaft beizutragen.

Die SOPHiA DDM(TM)-Plattform ist eine cloudbasierte Software-as-a-Service-Analyseplattform, die KI und maschinelles Lernen verwendet, um aus komplexen multimodalen Datensätzen verwertbare Erkenntnisse für Mediziner und Forscher zu generieren. Diese Erkenntnisse ermöglichen es Einrichtungen im Gesundheitswesen, von gemeinsamem Fachwissen zu profitieren und letztendlich Diagnose, Behandlung und Arzneimittelentwicklung zu verbessern und so bessere klinische und wissenschaftliche Ergebnisse zu erzielen.

Informationen zu SOPHiA GENETICS

SOPHiA GENETICS ist ein Health-Tech-Unternehmen, das datengesteuerte Medizin demokratisiert, um die Gesundheitsergebnisse und die Wirtschaftlichkeit weltweit zu verbessern. Die universelle DDM-Plattform von SOPHiA nutzt die Leistungsfähigkeit moderner Gesundheitsdaten für das Management von Krebs und seltenen Krankheiten und ermöglicht den klinischen Forschern ein präzises und sicheres Vorgehen. Der innovative Ansatz des Unternehmens ermöglicht es einer ständig wachsenden Gemeinschaft von über 1.000 Institutionen, vom Wissensaustausch zu profitieren und ein neues Zeitalter im Gesundheitswesen einzuleiten. Dank seiner Leistungen schaffte es SOPHiA GENETICS unter die "50 Smartest Companies" des Technology Review-Magazins des Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Weitere Informationen: SOPHiAGENETICS.COM, folgen Sie @SOPHiAGENETICS auf Twitter.

Informationen zu Hitachi, Ltd.

Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), mit Hauptsitz in Tokio, Japan, konzentriert sich auf das Geschäft mit sozialen Innovationen, das Informationstechnologie (IT), Betriebstechnologie (OT) und Produkte kombiniert. Der konsolidierte Umsatz des Unternehmens belief sich im Geschäftsjahr 2019 (mit Ende am 31. März 2020) auf 8.767,2 Milliarden Yen (80,4 Milliarden USD) und beschäftigte weltweit rund 301.000 Mitarbeiter. Hitachi treibt digitale Innovationen in fünf Sektoren voran - Mobilität, Smart Life, Industrie, Energie und IT - durch Lumada, die fortschrittlichen digitalen Lösungen, Dienste und Technologien von Hitachi, mit denen Daten in Erkenntnisse umgewandelt werden können, um so digitale Innovationen voranzutreiben. Ziel des Unternehmens ist es, Lösungen zu liefern, die den sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Wert für die Kunden erhöhen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter https://www.hitachi.com.

