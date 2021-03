Media-Analyse 2020: OÖNachrichten von Montag bis Samstag die Nummer 1 in Oberösterreich*

Linz (OTS) - Mehr Leserinnen und Leser für die Oberösterreichischen Nachrichten: Laut den aktuellen Zahlen der Media-Analyse 2020 (MA) sind die OÖNachrichten mit 352.000* Lesern täglich (Reichweite: 28,2 %*) von Montag bis Samstag die Nummer 1 im Heimatbundesland Oberösterreich. Dies entspricht einem signifikanten Zuwachs um 2,2 Prozentpunkte im Vergleich zur MA 2019 (26,0 %). „Unsere deutlichen Zugewinne freuen uns außerordentlich. Wir haben lange und hart auf diese Marktposition und die Führung im Land hingearbeitet. Und diese Daten zeigen, dass die Leute gerade in schwierigen Zeiten Orientierung suchen und Halt an glaubwürdigen Informationen finden“, sagt Chefredakteur Gerald Mandlbauer. Österreichweit lesen 389.000** Personen täglich die Qualitätstageszeitung aus Oberösterreich. Die Reichweite ist somit im Vergleich zu 2019 von 4,7 % auf 5,2 %** gestiegen.

Geschäftsführer Gino Cuturi ergänzt: „Die Media-Analyse ist für unser Tun ein wesentlicher Indikator, misst sie doch unsere Reichweite und Leserzahlen. In einer noch nie dagewesenen Krise vertrauen unsere ,Stammkunden‘ darauf, dass wir sie informativ und niveauvoll mit ,Ihren‘ Nachrichten begleiten. Gleichzeitig freut es uns, dass wir Neukunden dazu gewinnen konnten.“

Zusätzlich zur Tageszeitung punkten die OÖNachrichten bei ihren Leserinnen und Lesern mit dem Wochenend-Magazin sowie Sonderprodukten wie dem Heimat-Magazin „Hoamatland“ oder der Wirtschaftszeitung „Pegasus“, die informieren und unterhalten sollen. Das zeigt sich vor allem auch an den gestiegenen Werten am Wochenende: 399.000*** Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher (Reichweite: 32,0 %***) lesen am Wochenende die OÖNachrichten. Österreichweit sind es 437.000**** oder 5,8 %****.

Die MA rundet somit das erfreuliche Bild für die OÖNachrichten im Jahr 2020 ab: Auch bei den bereits veröffentlichten Zahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) und der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) konnte die Tageszeitung jeweils Zuwächse verbuchen.

_________________________

*Media-Analyse 2020, Leser pro Ausgabe Mo - Sa, oberösterreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen, 2.132 Interviews, Jän -Dez 2020, Schwankungsbreite +/-1,9

**Media-Analyse 2020, Leser pro Ausgabe Mo - Sa, österreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen, 14.449 Interviews, Jän -Dez 2020, Schwankungsbreite +/-0,4

***Media-Analyse 2020, Leser pro Ausgabe am Wochenende, oberösterreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen, 2.132 Interviews, Jän - Dez 2020, Schwankungsbreite +/-2,0

****Media-Analyse 2020, Leser pro Ausgabe am Wochenende, österreichweit, Verein Arbeitsgemeinschaft Media-Analysen, 14.449 Interviews, Jan – Dez 2020, Schwankungsbreite +/-0,4

