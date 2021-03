AVISO, 26.3.: PK Ludwig/Hacker/Ruck zu Ausrollung von „Alles gurgelt!“

Wien (OTS/RK) - Am Freitag, dem 26. März 2021, um 11.30 Uhr präsentieren Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, der Wiener Wirtschaftskammer-Präsident Walter Ruck und Michael Havel, Geschäftsführer der Lifebrain Group, die Ausrollung des Projekts „Alles gurgelt!“, mit dem kostenlose PCR-Tests für alle Wienerinnen und Wiener ermöglicht werden.



Stattfinden wird der Medientermin im neuen Logistik- und Laborzentrum der Lifebrain Group am Gelände der Klinik Penzing, das im Anschluss an den Termin unter Einhaltung strenger COVID-19 Sicherheitsvorkehrungen besichtigt werden kann.

PK Ludwig/Hacker/Ruck – Ausrollung des Projekts „Alles gurgelt!“



Datum: 26.03.2021, 11:30 Uhr

Ort: Klinik Penzing/Baumgartner Höhe – Pavillon 17 – Einfahrt: Sanatoriumstraße 2



Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist für diesen Medientermin eine Journalistin bzw. ein Journalist pro Medium zugelassen. Bereits beim Betreten der Räumlichkeiten gilt FFP2-Maskenpflicht. Beachten Sie nach Möglichkeit auch das Einhalten des Mindestabstands von 2 Metern.



Vor dem Pressegespräch führt Lifebrain ab 11:00 Uhr am Pavillon 17 einen kostenlosen Antigen-Test durch. Zum Termin werden nur TeilnehmerInnen mit einem gültigen Testergebnis zugelassen. Um alle COVID-19 Schutzmaßnahmen einhalten zu können, ist eine Anmeldung unter maja.tos @ alpha-z.at nötig.



