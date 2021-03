APA feiert 75 Jahre Unabhängigkeit

Die APA begeht 2021 ihr 75-jähriges Jubiläum als unabhängige private Nachrichtenagentur-Gruppe – Vielseitiges Jahresprogramm mit Digital-Veranstaltungen und Festakt im Herbst

Wien (OTS) - Die APA – Austria Presse Agentur feiert 2021 ihr 75-jähriges Bestehen als unabhängige genossenschaftliche Nachrichtenagentur im Eigentum österreichischer Medien. Aus diesem Anlass spannt die Nachrichtenagentur-Gruppe mit einer Reihe an Digital-Veranstaltungen und inhaltlichen Schwerpunkten einen thematischen Bogen über das gesamte Jubiläumsjahr. Detailinfos zu sämtlichen Aktivitäten, Inhalten und Terminen finden Interessierte unter apa.at/75-jahre .

Renaissance des Grundauftrages

Kurz nach Ende des 2. Weltkriegs wurde die APA 1946 auf Initiative der Associated Press (AP) und Reuters als nationale Nachrichtenagentur im Eigentum der österreichischen Tageszeitungen gegründet – ein für die noch junge Demokratie wichtiger Schritt. 1964 erweiterte sich der Mitgliederkreis um ORF-Fernsehen und ORF-Radio. Bis heute ist die APA eine von nur rund 20 Nachrichtenagenturen weltweit, die von Staat und Regierung unabhängig sind. Durch ihren konsequenten Fokus auf True-and-Unbiased-News, Technologie und Innovation sowie eine gezielte Diversifizierungs- und Internationalisierungsstrategie zählt die APA heute zu den wirtschaftlich erfolgreichsten Nachrichtenagenturen Europas.

„Die politische und ökonomische Unabhängigkeit der APA ist seit der Geburtsstunde am 1. September 1946 unsere DNA und die bis heute gültige Grundlage für die strategische Weiterentwicklung und digitale Transformation des Unternehmens zum führenden Nachrichten-, Kommunikations- und Technologie-Provider. Für das freie und unabhängige Presse- und Medienwesen in Österreich erfüllt die genossenschaftlich organisierte APA mit dem redaktionellen Basisdienst eine wesentliche demokratiepolitische Funktion“, betont der Vorsitzende der APA-Geschäftsführung Clemens Pig.

APA-Geschäftsführerin Karin Thiller sieht im Jubiläumsjahr eine weitere Gelegenheit, „den Grundauftrag der APA – nämlich die zuverlässige, ausgewogene und faktenbasierte Nachrichtengrundversorgung – in all seinen modernen Interpretationsfacetten darzustellen“. Dazu zählen neue digitale Nachrichtenangebote, Live-Blogs, algorithmen-basierte Automated-Content-Lösungen und zertifizierte Faktenchecks ebenso wie High-End-News- und Kommunikationsplattformen oder Prototyping aus dem APA-medialab. „Für die APA ist der digitale Wandel eine sehr spannende Herausforderung“, so Thiller.

Jubiläumsseiten

Sämtliche Termine und Aktivitäten werden laufend aktuell auf einer eigens eingerichteten Website: www.apa.at/75-jahre abgebildet. Über das gesamte Jubiläumsjahr hindurch greifen die APA und ihre Tochterunternehmen in zahlreichen Digital-Events aktuelle Themen der Medien-, Kommunikations- und IT-Branche auf, die gemeinsam mit Expertinnen und Experten erörtert werden. Weitere Highlights sind unter anderem die im April stattfindenden medialab-days mit einer Podiumsdiskussion zu „Code of Conduct und Zukunft des digitalen Journalismus“ sowie ein Festakt im Herbst.

Die APA-Gruppe

Die APA – Austria Presse Agentur setzt sich aus der genossenschaftlich organisierten Nachrichtenagentur und nationalen und internationalen Tochterunternehmen zusammen. Sie befindet sich im Eigentum österreichischer Tageszeitungen und des ORF und bietet hochwertige inhaltliche wie technologische Lösungen für den Redaktions- und Medienbetrieb sowie die Kommunikationsbranche.

Die Redaktion versorgt weite Teile der österreichischen Medienlandschaft rund um die Uhr mit aktuellen Nachrichten in Texten, Bildern, Grafiken, Audio- und Videoformaten. Die Berichterstattung der APA dient Medien als zuverlässige, unabhängige, schnelle und faktenbasierte Quelle.

Sämtliche Events und Aktivitäten zum APA-Jubiläumsjahr: www.apa.at/75-jahre

