SanusX steigt in die betriebliche mentale Gesundheitsvorsorge ein

Wien (OTS) -

SanusX übernimmt consentiv, Österreichs größten privaten Anbieter für betriebliche mentale Gesundheitsvorsorge

Fokus auf Förderung der mentalen Fitness, Gesundheit und Resilienz – präventiv, aber auch in herausfordernden Situationen oder im Krisenfall

SanusX übernimmt mit consentiv die führende Organisation für Unternehmensberatung im Bereich Mitarbeiter*innenprogramme und -entwicklung. consentiv begleitet als größter privater Anbieter für betriebliche mentale Gesundheitsvorsorge seit über 20 Jahren Unternehmen und ihre Mitarbeiter*innen in der Prävention, bei herausfordernden Situationen oder im Krisenfall in Lebens- und Arbeitswelten. Das Angebot reicht von externen Beratungsservices (Employee Assistance Programmen – EAP) über die Evaluierung von psychischer Belastung am Arbeitsplatz bis hin zu Seminaren und Trainings. Gemeinsam wollen SanusX und consentiv berufstätigen Menschen niederschwelligen Zugang zu qualitativer Beratung und Begleitung eröffnen – Innovation und Digitalisierung spielen dabei eine zentrale Rolle. Ziel ist es, die bestehende Beratungstätigkeit aus- und smarte Vorsorgelösungen aufzubauen.

Mentale Gesundheit ist ein Thema, das täglich an Bedeutung gewinnt. Erschöpfungsdepression, Angst- oder Schlafstörungen häufen sich. Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie wird eine zunehmende psychische Belastung der Menschen deutlich.

„Mit SanusX haben wir den optimalen Partner gefunden, um die nächsten Schritte zu gehen. Einerseits um unseren Kunden das Service auch über die österreichischen Grenzen hinaus zu ermöglichen, andererseits um auf die moderne Arbeitswelt mit Smart Devices, Home Office und Digitalisierung zu reagieren und unsere Dienstleistungen jederzeit an jedem Ort der Welt zugänglich und abrufbar zu machen“, ergänzt Beate Danczul, seit 2006 geschäftsführende Gesellschafterin von consentiv.

„Wir wollen es Unternehmen und deren Mitarbeiter*innen leichter machen, dass Mitarbeiter*innen gesund bleiben oder werden, und damit auch zufriedener, kreativer und produktiver. consentiv bringt als führender EAP-Anbieter in Österreich Top-Know-how und Erfahrung in diesem Bereich mit. Gemeinsam werden wir moderne, digitale Angebote entwickeln, um so vielen Menschen wie möglich niederschwelligen Zugang zu qualitativer Beratung und Begleitung zu eröffnen“, so Erich Kruschitz und Lukas Mayrl, Geschäftsführer von SanusX.

consentiv

consentiv ist Österreichs führender Anbieter für externe Mitarbeiterberatung (Employee Assistance Programm, kurz: EAP). Zusätzliche Geschäftsfelder sind Seminare und Trainings sowie die Evaluierung psychischer Belastung am Arbeitsplatz. Das Team bietet seit 1998 seine Dienstleistungen an, ist mittlerweile in ganz Österreich tätig und betreut mit rund 30 Mitarbeiter*innen an 10 Standorten 120 Unternehmen und deren Mitarbeiter*innen.

SanusX

SanusX wurde 2020 gegründet. Ziel des eigenständigen Corporate Start-ups der UNIQA Insurance Group ist es, sich zu einem ganzheitlichen, modernen Gesundheitsanbieter zu entwickeln, der Menschen ein Leben lang beim Erhalt und der Verbesserung ihrer Gesundheit unterstützt und begleitet. Dabei fokussiert SanusX auf Prävention (gesund bleiben) und Rehabilitation (gesund werden). Angebote stehen sowohl Endkunden (B2C) als auch Corporate Partnern (B2B) zur Verfügung. SanusX setzt dabei auf bestehende Geschäftsmodelle und Innovationen gleichermaßen, wobei sie diese identifiziert, entwickelt und skaliert, um sie möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Derzeit liegt der Fokus auf den Bereichen Aktives & betreutes Altern sowie Primärversorgung und mentale Gesundheit.

Rückfragen & Kontakt:

Karin Steinbichler

Metrum Communications GmbH

M +43/699/15909099

E k.steinbichler @ metrum.at