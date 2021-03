Baustellen 2021: Baustarts zu Ostern und Jahresüberblick

Osterferien werden für wichtige Infrastrukturprojekte genutzt. U-Bahn-Ausbau wird intensiviert.

Wien (OTS/RK) - Ab 26. März stehen in Wien wichtige Gleisbauten der Wiener Linien am Programm, die Vorarbeiten dazu haben zum Teil bereits begonnen. Im Bereich der Querung Westbahnstraße – Neubaugürtel (Urban-Loritz-Platz) werden Weichen und Gleisanlagen getauscht. Von Freitag, 26.3., 22 Uhr bis Dienstag, 30.3., 5 Uhr wird dabei der Verkehr von der Gürtelfahrbahn zweistreifig über Seidengasse – Kenyongasse – Wimbergergasse – Kandlgasse – Neubaugürtel geleitet. „Wir nutzen die verkehrsärmere Zeit rund um Ostern, um wichtige Arbeiten im Bereich des Gürtels durchzuführen. Die Einschränkungen für den Verkehr werden so gering wie möglich gehalten, dennoch wird es für einen kurzen Zeitraum eine herausfordernde Situation“, erklärt Baustellenkoordinator Peter Lenz. Nach dem 30.3. gibt es keine Beeinträchtigungen mehr am Gürtel, die Sperre in der Westbahnstraße zwischen Gürtel und Wimbergergasse bleibt bis zur geplanten Fertigstellung Ende Mai aufrecht.

Ebenfalls am 26.3., ab 22 Uhr werden am Margaretengürtel Höhe Flurschützstraße im Zuge der Erneuerung der Gleis- und Weichenanlagen Verkehrseinschränkungen wirksam. Bis zum 6. April, 5 Uhr früh werden je nach Bauphase die beiden rechten bzw. linken Fahrstreifen gesperrt. Nachts kommt es fallweise zu weiteren Einengungen. Die Arbeiten werden danach bis Ende Mai ohne weitere Verkehrsbehinderungen am Gürtel ausgeführt. Im 20. Bezirk werden am Kreuzungsplateau Jägerstraße – Wexstraße – Stromstraße mit lokalen Einschränkungen von 30.3. bis 31.5. Gleise getauscht. Restarbeiten ohne Einfluss auf den Individualverkehr dauern voraussichtlich bis Ende Juni.

Vom 27.3. bis 6.4. werden in der Altmannsdorfer Straße Fahrbahnsanierungen unter Einbau einer Betondecke im Bereich zwischen Belghofergasse und Schlöglgasse Fahrtrichtung stadtauswärts vorgenommen. Um die Arbeiten zügig abwickeln zu können, wird im Baustellenbereich in den Gegenverkehr verschwenkt und es bleibt ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung aufrecht.

Im 5. Bezirk ist für eine Kraneinhebung über das Wochenende vom 27. bis 29.3. eine Sperre der Rechten Wienzeile zwischen Pilgrambrücke und Grüngasse erforderlich. Der Verkehr kann über die Schönbrunnerstraße – Rüdigergasse oder Grüngasse ausweichen. Für den ÖBB-Umbau der Schnellbahnstation Matzleinsdorfer Platz sind von 26. – 29.3. Arbeiten mit einem Mobilkran erforderlich. Die Einhebearbeiten sind auf den Zeitraum Freitag, 22 Uhr bis Montag, 5 Uhr früh beschränkt. In dieser Zeit ist die Nutzung der Abfahrtsrampe vom äußeren Gürtel am Matzleinsdorfer Platz und der Abbiegerelationen Richtung Favoriten und Margareten nicht möglich.

Am Stadtpark vor ONr. 4 werden in der Karwoche von der Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau Sanierungsarbeiten im Bereich des rechten Fahrstreifens und Radwegs durchgeführt. Alle Fahrrelationen und ein Fahrstreifen im Baustellenbereich bleiben aufrecht, der Radweg wird über den Stadtpark umgeleitet.

Baustellen-Highlights im Überblick: U-Bahn-Ausbau

Die Arbeiten am derzeit größten Infrastruktur- und Klimaschutzprojekt in Wien, dem U2xU5-Linienkreuz und U-Bahn-Ausbau, nehmen Fahrt auf. Am Friedrich-Schmidt-Platz wird bereits intensiv am Linienkreuz gearbeitet. Ein weiterer Meilenstein ist nun im Bereich der geplanten Station Matzleinsdorfer Platz erreicht: die Bodenplatte wird betoniert und die weiteren Tiefbauarbeiten am Gürtel können starten. Dadurch wird es zusätzlich zur bestehenden Verkehrsführung je nach Bauphase weitere Maßnahmen geben, wie etwa die Verengung von Abbiegerelationen oder wie schon im Vorjahr die Fahrstreifeneinschränkung in der Gürtel-Unterführung. Ebenfalls in den Sommermonaten werden die Wiener Linien Tunneldeckensanierungen an der U2-Stammstrecke in den Bereichen Museumsplatz, Museumsstraße und Getreidemarkt durchführen. Im Zuge des Projekts NEU4, der Sanierung der U4, wird von Ende Juni bis Anfang Oktober am Franz-Josefs-Kai im Bereich zwischen Dominikanerbastei bis Marienbrücke gearbeitet. Dabei wird es zu Fahrstreifeneinschränkungen und lokalen Sperren kommen.

Brückensanierungen und Straßenbau

Die Arbeiten an der Heiligenstädter Hangbrücke, dem Abschnitt der B14 zwischen Kahlenbergerdorf und Klosterneuburg, dauern an. Die bestehenden Verkehrsmaßnahmen mit Aufrechterhaltung von jeweils einem Fahrstreifen je Fahrtrichtung und einer Ausweichmöglichkeit über die Kuchelauer Hafenstraße sind unverändert. Voraussichtlich im Mai wird mit der Gesamtinstandsetzung der Heiligenstädter Brücke, die den 19. und 20. Bezirk über den Donaukanal verbindet, begonnen. Parallel dazu wird ab April die Gunoldstraße im Bereich ONr 12 bis 16 (ehemaliges APA-Gebäude) umgebaut, dazu ist eine lokale Fahrstreifeneinschränkung nötig. Von Mai bis November werden auf der gesamten Länge der Gunoldstraße durch Wiener Wasser Rohre ausgetauscht.

Fahrbahnsanierungen und Umbauten wird es im Juli und August auch in der Altmannsdorfer Straße im Bereich Dr.-Boehringer-Gasse geben. Die Arbeiten erfordern eine Fahrstreifenreduktion in beiden Fahrtrichtungen. Am Gürtel werden in den Sommermonaten die jährlichen Betonfeldsanierungen durchgeführt, betroffen sind die Abschnitte des Inneren Gürtels im 4., 5. und 6. Bezirk.

Neugestaltung Thaliastraße

Die umfassende Neugestaltung der Thaliastraße im Bereich Panikengasse/Feßtgasse bis Lerchenfelder Gürtel bringt mehr Aufenthaltsqualität und eine Umformung der Verkehrsflächen in Richtung klimaverträglicher, urbaner Raum. Eine helle Pflasterung, neue Bäume und Wasserspiele sowie Trinkbrunnen sorgen für Kühle. Bei der Umsetzung arbeiten mehrere Dienststellen eng zusammen. Je nach Bauphase werden Einbahnführungen und lokale Umleitungen nötig sein. Die Vorarbeiten haben bereits begonnen, der Straßenbau wird ab Juni durchgeführt. Die Fertigstellung des Projekts soll vor Jahresende sein.

Weitere wichtige Projekte

In der Ruckergasse werden neue Wasser- und Gasrohre sowie eine Fernwärmeleitung gelegt. Die Arbeiten von Wiener Wasser haben kürzlich begonnen, insgesamt wird die Bautätigkeit unter Führung der Ruckergasse als Einbahn von der Hohenbergstraße bis und in Richtung Tivoligasse bis August andauern. Auf der Linken Wienzeile von Onr 28 bis 180 wird es im gesamten Juni Fahrbahnsanierungen geben, in den Sommermonaten werden Teile der Raxstraße im Bereich Fernkorngasse und Plateau Neilreichgasse saniert. Rund 1300 Meter Gleis werden von Juli bis September in der Linzer Straße im Abschnitt von Plateau Pachmanngasse bis Hochsatzengasse erneuert. In der Fasangartengasse werden zwischen Himmelbaurgasse und Hofwiesengasse im August Wasserrohre ausgetauscht. Die Verkehrsmaßnahmen für die Sommerbaustellen werden derzeit ausgearbeitet und zeitnah bekannt gegeben.

Informationen zum Baustellengeschehen in Wien unter www.baustellen.wien.at oder bei der Infoline Straße und Verkehr Tel. +43 1 955 59 täglich von 7 bis 18 Uhr. (Schluss) wri

