HÖRENSWERT – neuer Gesundheits-Podcast mit breitem Verständnis

Wien (OTS) - Gesundheit fokussiert mit einem ganzheitlichen Verständnis nicht nur auf den Körper, sondern auch auf Geist und Seele. Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze (ÖGGK) hat deshalb mit HÖRENSWERT einen Podcast gestartet, der Gesundheitsthemen breiter anlegt. Ausgewiesene ExpertInnen besprechen so unterschiedliche Aspekte wie den Darm als Bollwerk des Immunsystems, seelische Gesundheit oder die Auswirkungen von zu wenig oder auch zu viel Bewegung.

Es gibt kaum ein Thema, zu dem noch kein Podcast existiert, und das Angebot an Audio-Formaten wächst stetig. Doch im Gesundheitsbereich gibt es noch nicht so viele Podcasts wie man vermuten würde. Die Österreichische Gesellschaft vom Goldenen Kreuze hat deshalb den Podcast HÖRENSWERT ins Leben gerufen, der – dem Programm des Traditionsunternehmens entsprechend – breit gefasste Themenschwerpunkte abdeckt.

Erste Folge: Macht Corona seelisch krank?

Kein Tag vergeht, an dem nicht über die Auswirkungen der Corona-Krise geschrieben und gesprochen wird. Längst ist auch erwiesen, dass die Pandemie negative Effekte auf die seelische Gesundheit der Menschen hat. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sagt den westlichen Industriestaaten für die nächsten Jahre sogar einen Anstieg von Angststörungen und depressiven Erkrankungen voraus. Wie können wir dem begegnen? Darüber spricht Moderatorin Denise Seifert in der ersten Folge von HÖRENSWERT mit dem Psychotherapeuten und Buchautor Prof. Dr. Arnold Mettnitzer.

Er plädiert in seinem Buch „Der ermutigte Mensch“ für den Austausch mit anderen als Basis für ein gelingendes Leben, kennt aber auch um die aktuellen Probleme. Im Gespräch zeigt er Perspektiven der Ermutigung auf und beleuchtet die Krise als Chance für Veränderungen in unserer Gesellschaft.

Die weiteren Folgen sind:

„An die Grenze gehen – wie gesund ist Hobbysport?“ mit dem ehemaligen Leistungssportler und Coach Bernhard Sieber – zu hören ab 30. April 2021

„Der Darm – das unterschätzte Organ“ mit der Mikrobiom-Pionierin Mag. Anita Frauwallner – zu hören ab 28. Mai 2021

„Kinder in Bewegung“ mit Physiotherapeutin Veronika Winter – zu hören ab 30. Juni 2021

Zu finden sind die Podcasts auf der Website der Österreichischen Gesellschaft vom Goldenen Kreuze unter www.oeggk.at/podcast und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

