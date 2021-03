Regionalmedien Austria mit höchster Print-Reichweite*

3.336.000 Leserinnen und Leser* erreichen die insgesamt 129 Zeitungen der Regionalmedien Austria (RMA)



Multichannel Angebot sorgt für regionale News auf allen Kanälen

Die heute veröffentlichten Daten der heimischen Reichweitenstudie Media-Analyse weisen für die Zeitungen der RMA in Summe eine Print-Reichweite von 44,3 Prozent* aus.

„ 3.336.000 Millionen Leserinnen und Leser* für unsere insgesamt 129 Zeitungen in ganz Österreich – dieses Ergebnis bestätigt für uns deutlich die hohe Relevanz unserer Medien in den Regionen ”, freut sich RMA-Vorstand Georg Doppelhofer über die aktuellen Leistungswerte. „ Und Print ist nur einer der vielen Kanäle, mit denen wir den Menschen im ganzen Land Nachrichten aus ihrer Lebensumgebung liefern. Unser Multichannel Angebot begleitet Leser und User gewissermaßen durch ihren Alltag in den Regionen: Ob in gedruckter Form an Haushalte in Österreich**, online auf unserer Website meinbezirk.at oder mobil mit unserer neuesten News-App meinbezirk espresso für den schnellen Nachrichtenkonsum zwischendurch – unsere Medien sind verlässlicher Partner für das Leben in den Regionen .”

„ Wir reden nicht nur von Regionalität, wir leben sie jeden Tag – und das schon von Beginn an. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in den Regionen verankert und kennen die Menschen, Betriebe und Institutionen vor Ort. Mit 82 lokalen Geschäftsstellen in den Bezirken entstehen unsere Medien genau dort, wo unsere Leser und User zuhause sind – in den Regionen ”, ergänzt RMA-Vorstand Gerhard Fontan. „ Diese Nähe kommt nicht nur in unserem Claim ,Einfach näher dran‘ zum Ausdruck, sie ist die DNA unseres Unternehmens. Zudem ist es unser klarer Anspruch, verstärkt vom regionalen Vermittler zum regionalen Gestalter zu werden und unsere Innovationskraft für ein besseres Leben in den Regionen einzusetzen, denn das Vertrauen in unsere Medien ist hoc h.”

Der hohen Bedeutung von Print werden auch die Produktinnovationen der Regionalmedien Austria gerecht: Nach den jüngsten Investitionen in Layout und Blattstruktur erscheinen diese Woche alle 129 Zeitungen zum Themenschwerpunkt Gesundheit. Die nächste Schwerpunkt-Ausgabe folgt dann bereits im Juni und steht ganz im Zeichen des redaktionellen Jahresschwerpunkts FokusFamilie.

*Quelle: MA 2020 (Erhebungszeitraum 01-12/2020), Netto-Reichweite: Leser pro Ausgabe in Österreich 14plus, max. Schwankungsbreite ±0,8%. RMA gesamt (wöchentlich, kostenlos): bz-Wiener Bezirkszeitung; Bezirksblätter BGLD, NÖ, SBG, TIR; meine Woche KTN, STMK; Kooperationspartner: BezirksRundschau OÖ; Regionalzeitungen VBG;

**Quelle: Verlagsangabe: 3.421.771 Print-Auflage der RMA-Titel 2021, Stand 12/2020

