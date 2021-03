oe24.TV gestern mit Rekord-Marktanteil von 3,7 Prozent (12-49)

Erstmals mehr als 500.000 Seher an einem Tag (NRW 12+) – oe24.TV erstmals in den Top 5 der Privat-TV-Sender

Wien (OTS) - Die Quoten des neuen österreichischen Nachrichten-TV-Senders oe24.TV erreichen in der Corona-Krise und mit dem gestern verkündeten Lockdown neue Rekordwerte. Gestern sahen laut den aktuellen Teletest-Werten erstmals mehr als 500.000 Österreicher oe24.TV (NRW 12+).

In der Werbe-Zielgruppe (12–49 Jahre) erreichte oe24.TV laut Teletest gestern über den gesamten Tag erstmals 3,7 Prozent Marktanteil (12–49). In der Gesamtbevölkerung (12+) betrug der Marktanteil 2,6 Prozent. Damit war oe24.TV erstmals in den Top 5 aller in Österreich empfangbaren Privat-TV-Sendern, vor allen deutschen Privat-TV-Programmen (mit Ausnahme von SAT.1).

Das Hauptabend-Programm von oe24.TV von 20.00 bis 24.00 Uhr sahen gestern 372.000 Österreicher, was einem Marktanteil von 4,0 Prozent in der Werbezielgruppe und 3,1 Prozent beim Gesamtpublikum entspricht.

Fellner! LIVE von 21.00 Uhr bis 23.45 Uhr erreichte einen Marktanteil von 3,4 Prozent beim Gesamtpublikum (3,9 Prozent Werbezielgruppe) und 273.000 Zuseher. Sowohl im Hauptabend als auch bei Fellner! LIVE war oe24.TV laut Teletest bereits auf Platz 4 aller in Österreich empfangbaren Privat-TV-Programme (12+).

Im gesamten Monat März (1.–24.3.) erreicht oe24.TV laut Teletest bisher in der Werbezielgruppe 1,7 Prozent Marktanteil (12–49) und beim Gesamtpublikum 1,3 Prozent. Beides sind neue Rekordwerte für den Nachrichtensender und bedeuten ein Plus von fast 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr, als der erste Corona-Lockdown im März 2020 zum ersten Mal Rekordquoten für die Nachrichten-TV-Sender brachte.

Quelle: AGTT/GfK Teletest, Evogenius Reporting, Zeitschiene vorläufig gewichtet (Fellner Live 21.00-23.45, Hauptabend 20.00-00.00),

Facts: Marktanteile (Gesamtbev. 12+ bzw. Werbe-ZG 12-49 J.) bzw. NRW (12+)

