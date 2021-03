AK Girokonto-Preismonitor 2: Zinsen, Spesen & Co – worauf es ankommt!

AK gibt Tipps rund ums Girokonto

Wien (OTS) - Beim Girokonto gibt es jede Menge zu beachten – bei Preisen, Zinsen, Spesen über den Wechsel des Kontos bis hin zu Kündigungen. Die AK hat FAQs zusammengestellt. Mit zwei Klicks zum besten Girokonto: www.bankenrechner.at.

Girokonto: Das sollten Sie wissen – fünf Tipps:

+ Simply the best: Prüfen Sie Ihr Nutzungsverhalten und suchen Sie das für Sie passende Konto aus – auf den Bank-Webseiten finden Sie die Entgeltinformationen. Es gibt Einzel- und Pauschalverrechnung. Achtung, pauschal ist nicht immer pauschal. Immer mehr Leistungen kosten auch hier extra, etwa beleghafte Überweisungen, Kontoauszüge und Bartransaktionen am Schalter.

+ Zinsen verhandeln: Klären Sie, ob die Zinssätze für Guthaben und Überziehung fix oder variabel sind. Verhandeln Sie den Zinssatz für Überziehungen (Sollzinsen). Entscheidend sind: persönliche Bonität, langjährige Bindung und Verhandlungsgeschick.

+ Kontopreis erhöhen – kein jährlicher Trott: Banken müssen für Preiserhöhungen am Konto Ihre ausdrückliche Zustimmung einholen. Schweigen kann als Zustimmung gelten, wenn es vertraglich vereinbart wurde.

+ Change the Bank: Sie wollen die Bank wechseln – checken Sie nicht nur das neue Konto, sondern auch die Konditionen von Krediten, Spareinlagen und Wertpapiergeschäften. Wollen Sie wirklich wechseln, dann muss Ihnen Ihre neue Bank bei der „Übersiedlung“ des Kontos helfen. Es gibt für neue und alte Bank Fristen, wann Wechsel und Umstellung zu erfolgen haben.

+ „Vor die Tür gesetzt“ – darf das sein?: Die Bank darf Ihr Girokonto generell einseitig kündigen („ordentliche Kündigung“). Sie muss Sie schriftlich informieren. Dabei muss sie eine zweimonatige Frist einhalten und das Datum mitteilen, ab wann die Kündigung wirksam ist.

SERVICE: Den AK Preismonitor und die FAQs zu den Girokonten finden Sie unter www.arbeiterkammer.at/girokonten

