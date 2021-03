AK: Achtung, neuer Termin Wiener Stadtgespräch 1.04.: Welche Grenzen brauchen wir? Eine humane Migrations-und Asylpolitik ist möglich

Migrationsexperte und Autor Gerald Knaus zu Gast beim Wiener Stadtgespräch

Wien (OTS) - „Je schneller wir in unserem Denken über Grenzen und Migration Metaphern aus der Hydraulik hinter uns lassen, desto rascher finden wir zu einer lösungsorientierten Debatte. Die Unterscheidung zwischen regulärer und irregulärer Migration und zwischen menschlichen und unmenschlichen Grenzen ist dabei zentral“, sagt der Migrationsexperte Gerald Knaus. Er ist bei Peter Huemer zu Gast beim Wiener Stadtgespräch, einer Veranstaltung der AK Wien und der Wiener Wochenzeitung „Falter“.

Gerald Knaus ist Gründungsdirektor der Denkfabrik European Stability Initiative (ESI). Er ist ein international bekannter Experte und berät Regierungen und Institutionen in Europa bei den Themen Flucht, Migration und Menschenrechte. Er studierte Philosophie, Politik und Internationale Beziehungen in Oxford, Brüssel und Bologna, ist Gründungsmitglied des European Council on Foreign Relations und war für fünf Jahre Associate Fellow am Carr Center for Human Rights Policy der Harvard Kennedy School – John F. Kennedy School of Governance in den USA. 2020 erschien sein Buch „Welche Grenzen brauchen wir? Zwischen Empathie und Angst – Flucht, Migration und die Zukunft von Asyl“. Gerald Knaus lebt in Berlin.

Wiener Stadtgespräch via Live-Stream „Welche Grenzen brauchen wir? Eine humane Migrations- und Asylpolitik ist möglich“

Donnerstag, 1. April, 19.00 Uhr

Live-Stream unter www.wienerstadtgespraech.at/live

Damit Sie das Stadtgespräch nicht verpassen, können Sie sich gerne unter https://www.wienerstadtgespraech.at/aktuell/ anmelden – Sie bekommen dann vor Beginn der Veranstaltung einen Reminder per E-Mail zugeschickt.

Wir würden uns freuen, wenn Sie via Live-Stream beim Stadtgespräch dabei sind.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Doris Strecker

(+43-1) 501 65-12677, mobil: (+43) 664 845 41 52

doris.strecker @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at