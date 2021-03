Große Gefühle: Bibel TV zeigt zu Ostern Staffel 1 der Jesus-Serie "The Chosen" in deutscher Erstausstrahlung

So haben Sie Jesus noch nie gesehen: 8 Episoden des US-Historiendramas ab 26. März

Hamburg (ots) - "The Chosen - der Auserwählte" ist das erste mehrteilige TV-Drama, das den Lebens- und Leidensweg Jesu Christi aus einer hoch emotionalen Perspektive erzählt. Entwickelt und inszeniert wurde die Serie vom amerikanischen Filmemacher Dallas Jenkins, der nicht nur Regie führt, sondern auch Co-Autor ist. Mission des aufwändigen Filmepos: Jesus nicht nur als historische Gestalt der Bibel wahrzunehmen, sondern auch die Beweggründe seines Handelns erlebbar zu machen und mitzufühlen, was ihn antrieb.

Die Erzählung des Lebens- und Leidenswegs Jesu unterscheidet sich daher von früheren, bekannten Jesus-Darstellungen durch ihre Nähe zum Betrachter: Jesus wird "mit den Augen derer, die ihn getroffen haben" porträtiert. "The Chosen" will daher nicht das Evangelium originalgetreu nacherzählen, vielmehr lebt die Serie durch ihre opulente Inszenierung in beeindruckender Bildsprache, die Geschichte lebendig und nahbar machen will.

Die erste Episode zeigt die Besessenheit und Heilung von Maria Magdalena und stellt Jesus als Heiler, Retter und Menschenfreund dar, der sich in jeden seiner Jünger hineinversetzen kann. So stehen im Mittelpunkt der Inszenierung große Emotionen, die hautnah erlebbar machen, warum die Jünger damals Christus folgten - und die die Zuschauer dazu motivieren wollen, das Gleiche zu tun.

Das Filmprojekt wurde durch eine Crowdfunding Kampagne finanziert, an der sich über 16.000 Menschen beteiligten. Der Erfolg war enorm, "The Chosen" wurde das größte und aufwendigste durch Crowdfunding finanzierte Filmprojekt aller Zeiten. Die Serie wurde in 180 Ländern ausgestrahlt und konnte online weltweit über 50 Mio. Aufrufe erzielen.

Bibel TV zeigt die acht Episoden der ersten Staffel in deutscher Erstausstrahlung - ab Freitag, 26. März, jeweils ab 20.15 Uhr sowie in einer weiteren Ausstrahlung in der darauf folgenden Woche von Mittwoch, 31.03. bis Karfreitag, 2. April.

The Chosen (Der Auserwählte) - Historiendrama, USA 2017

Staffel 1 - Erstausstrahlung in deutscher Sprache

Regie: Dallas Jenkins

Es spielen: Jesus (Jonathan Roumie), Simon Peter (Shahar Isaac), Maria Magdalena (Elizabeth Tabish), Matthew (Paras Patel), Andrew (Noah James), Zebedäus (Nick Shakoour), John (George Harrison Xanthis), Eden, Simon Peters Frau (Lara Silva) u.a.

Die Folgen:

Freitag, 26.03., ab 20.15 Uhr

1: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen

2: Sabbat

3: Jesus - ein Herz für die Kleinen

Samstag, 27.03., ab 20.15 Uhr

4: Der Fels, auf dem es steht

5: Das Hochzeitsgeschenk

6: Unbeschreibliche Barmherzigkeit

Sonntag, 28.03., ab 20.15 Uhr

7: Einladungen

8: Ich bin es

Weitere Ausstrahlung:

Mittwoch, 31.03., Folgen 1 und 2, ab 20.30 Uhr

Donnerstag, 01.04., Folgen 3 - 5, ab 17.00 Uhr

Freitag, 02.04., Folgen 6 - 8, ab 17.00 Uhr

