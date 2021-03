FPÖ – Hofer: „Osterruhe“ in Ostösterreich ist schwerer Schlag für Bundesländer

Lange zuvor angekündigte Sperre des Handels wird Menschen wieder in die Geschäfte treiben

Wien (OTS) - Die vor kurzem präsentierten Ergebnisse des „Ost-Gipfels“ sind für FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer eine große Enttäuschung und ein Schritt in die falsche Richtung. So werden vom 1. – 6. April die Geschäfte mit Ausnahme von Supermärkten, Apotheken, etc. schließen. Eine Bekanntgabe mit fatalen Folgen, findet Norbert Hofer: „Schon bei den Lockdowns des letzten Jahres war es so, dass die Menschen in den Tagen vor dem großen Zusperren die Geschäfte regelrecht gestürmt haben. Das wird nun wieder passieren – steht doch Ostern vor der Türe. Wie das mit dem Grundsatz in der Pandemiebekämpfung – das Vermeiden von Kontakten – zusammenhängt, bleibt mir ein Rätsel.“

Der kurze Lockdown insgesamt ist in den Augen des FPÖ-Chefs eine Sackgasse: „Die Österreicher können einfach nicht mehr und ertragen die Isolation nicht. Daher finden Kontakte im Schatten statt. Wer das nicht weiß, hat den Kontakt ebenfalls verloren - und zwar zur Bevölkerung. Ich hätte evidenzbasierte Maßnahmen mitgetragen, um ein öffentliches Leben unter Regeln zu ermöglichen. Die Regierung greift nun wieder zum härtesten Mittel mit fragwürdigem Output. Auch andere Teile Österreichs könnten bald von diesem Hammer getroffen werden. Ich fordere erneut eine Umkehr zum öffentlichen Leben unter Regeln anstatt den Weg des Hinausdrängens aus dem öffentlichen Bereich weiter zu verfolgen.“

Aber auch nach dem Lockdown drohe der Wirtschaft in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland Ungemach. Wie Gesundheitsminister Anschober erklärte, werde es ab dem 7. April Zutrittstestungen zum Handel geben. Hofer: „Das ist für die heimische Wirtschaft der nächste große Hammer. Davon profitieren werden in erster Linie die großen ausländischen Online-Händler wie Amazon & Co. Dieser Weg gefährdet in Österreich weitere Arbeitsplätze und wird die Arbeitslosigkeit weiter verschärfen.“

