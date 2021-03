Covid überstanden – Psyche krank???

Warum zahlen manche Sozialversicherungsträger nichts?

Wien (OTS) - Die pta – psychotherapeutische Ambulanz – hat in Zusammenarbeit mit der ÖGK eine beispielhafte Initiative gestartet: spezielle „Post COVID Psychotherapiegruppen“. Dabei besteht die Möglichkeit, eine Bewältigungsstrategie für den Umgang mit sozialen und psychischen Auswirkungen des Virus zu entwickeln.

Für Versicherte der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) ist das Angebot der Gruppenpsychotherapie kostenlos. Die Behandlungsdauer ist abhängig von der jeweiligen Situation und den im Psychotherapeutischen Erstgespräch erhobenen Therapiezielen.

Die ÖGK ist bis zur Stunde leider der einzige Sozialversicherungsträger, der speziell für diesen Patientenkreis auch die Kosten für eine psychotherapeutische Behandlung übernimmt. Die pta hat sich in den vergangenen sechs Jahren als kompetenter und effizienter Partner der Österreichischen Gesundheitskasse (vormals WGKK) erwiesen. In 80 Psychotherapiegruppen mit unterschiedlichen Schwerpunkten finden an die 800 PatientInnen durch psychosoziale Beratung sowie Klinisch-psychologische-Diagnostik und fachärztliche Beratungsgespräche mit dem pta-Konsiliarpsychiater Unterstützung zur Bewältigung ihrer persönlichen Situation.

Die pta appelliert an Sozialversicherungsträger wie SVS oder BVAEB auch ihren Kunden die Möglichkeit zu bieten, kostenfreie psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen zu können.

Leider gibt es aufgrund der diversen COVID – Verordnungen auch keine Möglichkeit, eine Pressekonferenz zu diesem Thema zu veranstalten.

* Ein Pressegespräch in der pt-Ambulanz ist ob der Vorschriften (Orte an denen Gesundheitsdienstleistungen erbracht werden, dürfen selbst von MitarbeiterInnen, PatientInnen und TherapeutInnen nur unter strengen Auflagen betreten werden) nicht möglich.

* Die geschlossene Gastronomie verhindert, zu einem Pressegespräch in ein Lokal zu laden.

* Und eine Pressekonferenz im Freien ist – abgesehen von den momentanen Temperaturen - auch unsicher, da es möglicherweise eine Versammlung von mehr als vier Personen wäre....

Wir laden Sie ein, mit dem fachlichen Leiter, Dipl. Päd. Markus J. Daimel und der fachlichen Leiterin Mag. Vanja Poncioni-Rusnov direkt zu sprechen.

Sie stellen Ihnen das Projekt nicht nur vor, sondern möchten bei dieser Gelegenheit auch die Gesundheitsträger auffordern, diese Möglichkeiten auch ihren Versicherten zur Verfügung zu stellen.

Bitte lassen Sie uns wissen wie wir Ihnen zur Verfügung stehen können: via Zoom/Skype/Telefon oder mit einem Besuch in der Redaktion/im Studio.

Bitte vereinbaren Sie Ihr persönliches Gespräch entweder unter +43 1 710 5764 oder per E-Mail an office@pt-ambulanz.at.

