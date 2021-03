FPÖ – Brückl: Seit einem Jahr leiden unsere Schüler unter den schwarz-grünen Maßnahmen

Wien (OTS) - „Es ist nicht das Schulsystem, das nun seit über einem Jahr leidet, sondern es sind unsere Schüler, die unter den schwarz-grünen Maßnahmen leiden“, sagte heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl in seinem Debattenbeitrag.

„Derzeit fehlt den Schülern die Normalität, denn sie können keinen Sport betreiben, wollen keine Masken mehr tragen und sie wollen die Gesichter ihrer Eltern und Freunde wieder sehen. In Österreich wurde durch ÖVP und Grüne bewusst ein Klima der Angst geschaffen“, so Brückl.

„Vor wenigen Tagen ist der Dokumentarfilm ‚Lockdown Kinderrechte‘ erschienen, in dem unter anderem Kinder, Jugendliche, Mediziner, Psychologen und Eltern zu Wort kommen. So sagt in diesem Film der Neurobiologe Gerald Hüther, dass ‚man Kindern Angst mache‘ und meint weiter, dass ‚regierungsnahe psychologische Berater, die sich sehr eifrig Gedanken darübermachen, wie man Kinder dazu bringt, diese Maßnahmen auch einzuhalten'. In diesem Film sagt die Kinder- und Jugendpsychiaterin Katrin Skala zur Angstmache und zur Furcht, die erzeugt wird, dass ‚das Narrativ der Angst und Furcht schon in den Kindern sitzt‘ und der Psychologe Christian Schubert ergänzt, dass ‚die Angst vom Trio Infernal geboostet wird und für ihn besteht das Trio Infernal aus Medizin, Medien und die Regierung‘. Ich kann ihnen diesen Film nur wärmstens empfehlen“, betonte Brückl.

„Wir Freiheitliche haben stets den offenen Schulen das Wort geredet und dafür plädiert, die Schulen nicht zu schließen. Es gibt nämlich an den Schulen Schutzkonzepte, die es ermöglichen, den Unterricht ohne Schutzmaske, ohne Tests und fünf Mal die Woche abhalten zu können – diese Konzepte müssen nur zum Einsatz gebracht werden“, betonte Brückl, der im weiteren Verlauf seiner Rede auch noch drei Entschließungsanträge einbrachte. Diese Anträge beinhalten die Forderung nach einer „Rückkehr zum vollen Präsenzunterricht“, die Forderung nach „Ende der Zwangstestungen für Schüler und die Forderung „nach einem Stopp von Suspendierungen und Nichtbenotung von Schülern, die sich nicht testen lassen wollen“.

