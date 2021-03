FPÖ – Schnedlitz: Geniert sich ÖVP-Abgeordneter Hammer für seinen Kanzler Kurz?

Wien (OTS) - In einer mehr als peinlichen und befremdlichen Aussendung berichtete heute der ÖVP-Abgeordnete Hammer von seiner Furcht vor den freiheitlichen Abgeordneten im Nationalrat und von deren potentieller Gefahr, ihn mit Corona anzustecken. „Deshalb will er die Sitzung des Nationalrates aus seinem Büro mitverfolgen und nur zu den Abstimmungen im Plenum erscheinen“, erklärte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.

„Nachdem aber ÖVP-Abgeordnete selbst immer wieder ohne Maske im Plenum sitzen - leicht nachzuvollziehen in unzähligen Bild- und Videoaufnahmen - scheint man hier aber nur zu versuchen, aus der Gesundheit neben einem wirtschaftlichen Profit auch politischen Profit zu schlagen. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass der ÖVP-Abgeordnete Hammer - wie viele andere Funktionäre der Volkspartei auch - einfach die Wortmeldung und Linie seines türkisen Kanzlers nicht mehr ausgehalten hat und er es sich lieber in seinem Büro bequem macht, zumal er ja auch in der Vergangenheit nicht durch übermäßige Arbeitsfreude im Parlament auffiel. Was auch immer er mit dieser Skurrilität bezweckt, er wird uns in diesen Tagen nicht abgehen“, so Schnedlitz.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at