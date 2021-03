Spirulix: Startup bringt heimische Spirulina-Algen in die Supermarktregale

Sitzenberg-Reidling (OTS) - Bei der gestrigen Ausgabe der PULS 4 Startup-Show „2 Minuten 2 Millionen“ konnte das niederösterreichische Algen-Startup “Spirulix” die Investoren begeistern. Neben einem Investment von Dr. Hans Peter Haselsteiner konnte sich das Startup eine Listung bei REWE sichern. Ab heute, Mittwoch, dem 24. März 2021, sind die Produkte in Form von Müsli und Nougat österreichweit bei Billa, Merkur und Bipa erhältlich.

Voller Nährstoffe, nachhaltig, rein pflanzlich und mit großartigem Geschmack – diese Anforderung stellten sich die Bauern Karl und Martina Pfiel, als sie sich 2015 auf die Suche nach dem Essen der Zukunft begaben. Sechs Jahre später standen die beiden am Dienstagabend in der PULS 4-Show „2 Minuten 2 Millionen“ mit ihrer Antwort auf diese Frage: in Österreich angebaute Spirulina-Algen.

Mitten in Niederösterreich züchtet das Ehepaar mit seinem Startup Spirulix auf einer Algenfarm nach dem Prinzip der nachhaltigen Kreislaufwirtschaft die Mikroalge Spirulina, um diese anschließend zu Snack-Produkten weiterzuverarbeiten. „Spirulina galt schon bei den Azteken als nährstoffreichstes Gemüse und auch die NASA verwendet sie aufgrund ihrer Dichte an Vitaminen und Mineralien noch immer”, so Spirulix-Gründer Karl Pfiel.

Um die größtmögliche Qualität und Nachhaltigkeit der Spirulina-Algen garantieren zu können, entschloss man sich 2015, selbst eine regionale Algenproduktion aus dem Boden zu stampfen. Diese für Österreich außergewöhnliche Idee rief anfangs viele zweifelnde Blicke auf den Plan – mittlerweile kann das Algen-Startup jedoch auf eine große und stetig wachsende Kundschaft verweisen.

„Unser größter Vorteil ist, dass man die Qualität von Spirulina auch schmeckt. Das ist unser bester Verkäufer!”, so Algen-Bäuerin Martina Pfiel. Vor allem die daraus resultierenden vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten der regionalen Spirulina begeistern die Kunden. Neben Crackern und Nahrungsergänzung bietet Spirulix auch noch Müslis und Nougat mit heimischer Spirulina an.

Vor allem Müsli und Nougat beeindruckten auch den Investoren-Kreis von „2 Minuten 2 Millionen“ auf PULS 4. Sowohl der Geschmack als auch der nachhaltige Ansatz der Produktion konnte die Business-Angels überzeugen. Besonders Bauunternehmer Dr. Hans Peter Haselsteiner war von dem Startup angetan und stieg mit 250.000 € ein. Auch mit Katharina Schneider und Mediashop einigte man sich auf Vertriebskooperation. Die innovativen Produkte von Spirulix begeisterten darüber hinaus auch REWE. Mit einer österreichweiten Listung wolle man von nun an das Thema Spirulina in die heimischen Supermarktregale bringen. Schon ab Mittwoch, 24. März 2021, sind das Knuspermüsli sowie das Nougat von Spirulix in ganz Österreich bei Billa, Bipa und Merkur erhältlich.

Für Spirulix soll dies allerdings erst der Anfang sein. Neben weiteren Spirulina-Produkten, die das Startup derzeit noch exklusiv im eigenen Webshop vertreibt, tüftelt Spirulix bereits an neuen Projekten. „Ideen haben wir genug”, so Algenbauer Karl Pfiel: „Wir wollen unsere Kunden den ganzen Tag mit einer Extraportion Nährstoffen aus Spirulina versorgen!”

