Spaß, Frotzeleien und Spannung im Namen der Nächstenliebe: zweites "Hank's Home Game" mit Starbesetzung bei Pokerstars.net

Onchan, Isle Of Man (ots/PRNewswire) - Hank Azarias Pokerspiel mit Prominenten geht in die zweite Runde und verspricht Spaß und Geld für gute Zwecke

Der Schauspieler Hank Azaria ist zurück am Online-Pokertisch. Das Spiel, das von PokerStars.net organisiert wird, verspricht eine hochkarätige Star-Besetzung und jede Menge Spaß. In der zweiten Version von Hank's Home Game treten Amy Schumer, Jack Black, JK Simmons und Jason Alexander Hank gegeneinander an, ebenso wie Jon Hamm, der in der ersten Runde etwas zu kurz gekommen war und nun noch mehr Geld für die von ihm gewählte Wohltätigkeitsorganisation gewinnen möchte.

Um die Multimedia-Pressemitteilung anzusehen, klicken Sie auf: https://www.multivu.com/players/uk/8871951-hanks-home-game-sees-jokes-jibes-showdowns-at-pokerstars/

Hank's Home Game von PokerStars.net ist ein spezielles Online-PokerStars.net-Home Game, bei dem sechs Prominente vor der Kamera gegeneinander antreten, um ihren Anteil an einer Spende in Höhe von 50.000 USD für eine Wohltätigkeitsorganisation zu gewinnen, die ihnen besonders am Herzen liegt. Für seine Home Game-Reihe hat sich PokerStars.net mit der Edward Charles Foundation zusammengetan, um Gelder, die über Hank's Home Game gesammelt werden, an die jeweiligen Wohltätigkeitsorganisationen zu spenden, für die sich die Prominenten entschieden haben. Die Edward Charles Foundation ist ein Steuersponsor, der Kunden dabei hilft, ihre philanthropischen Bemühungen in etwas Wirkungsvolles zu verwandeln.

Das zweite Spiel der neuen Hank's Home Game-Reihe finden Sie hier.

Gastgeber Hank Azaria erklärte: "Ich freue mich auf das neue Spiel und darauf, ein Unterhaltungsprogramm zu bieten, bei dem wir gleichzeitig Geld für wohltätige Zwecke sammeln. Diese Spiele machen immer einen Riesenspaß. Man weiß nie, was als nächstes passiert, und damit meine ich nicht nur beim Poker."

Kent Seton, CEO und Vorsitzender der Edward Charles Foundation (ein gemeinnütziger 501c3-Dachverband von über 100 gemeinnützigen Initiativen), sagte: "Das Team der Edward Charles Foundation freut sich riesig, mit der Weltklasse-Plattform PokerStars.net zusammenzuarbeiten, die sich dafür eingesetzt hat, Gutes zu tun und die Welt zu verändern, und das Team der Edward Charles Foundation freut sich besonders, mit der Hank's Home Game-Initiative zusammenzuarbeiten, die dazu beiträgt, Gelder für gemeinnützige Zwecke zu sammeln und damit unzähligen Menschen zu helfen."

Im ersten Spiel waren Don Cheadle, Jon Hamm, Michael Ian Black, Josh Charles und Michael Cera für einen guten Zweck gegen Hank angetreten. Michael Cera belegte dabei den ersten Platz und spendete 20.000 USD an seine Wohltätigkeitsorganisation First Responders First, die sich für die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten im öffentlichen Gesundheitswesen einsetzt.

Hank's Home Games ist eine Art Fortsetzung von "Stars Call for Action", bei dem im Mai 2020 mehr als 1 Million USD an Wohltätigkeitsorganisationen gespendet wurde, als über 90 Prominente zum Poker gegeneinander antraten. David Costabile gewann das Turnier und spendete 100.000 USD an die Wohltätigkeitsorganisation World Central Kitchen, die Bedürftige mit Lebensmitteln versorgt.

Mit den Home Games auf PokerStars.net können Sie Ihr lokales Home Game mit ins Internet nehmen und mit Freunden und Familie auf der ganzen Welt spielen.

Kostenlos spielen bei PokerStars.net. Dies ist keine Glücksspielseite. Sie bietet nicht die Gelegenheit, echtes Geld zu gewinnen. Unsere Spiele sind nur für Personen ab 18 Jahren zur reinen Unterhaltung bestimmt. Übung oder Erfolg bei Social Games bedeuten keinen zukünftigen Erfolg bei Spielen um echtes Geld.

PokerStars.net ist letztlich im Besitz von Flutter Entertainment plc. (LSE: FLTR; EURONEXT: FLTR).

