Regulierungsbehörde gibt grünes Licht für die Übernahme von TMS Brokers durch OANDA

London (ots/PRNewswire) - Die OANDA Global Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Online-Multi-Asset-Trading-Services, Währungsdaten und Analysen, hat die behördliche Genehmigung erhalten, die Übernahme des führenden polnischen Brokers Dom Maklerski TMS Brokers SA (TMS) abzuschließen. Der Kauf wurde heute von der polnischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigt.

Gavin Bambury, Chief Executive Officer von OANDA, sagte: "Wir freuen uns, dass wir die behördliche Genehmigung für die Übernahme von TMS Brokers erhalten haben. Nachdem der Kauf nun genehmigt wurde, freuen wir uns darauf, den Deal abzuschließen und mit der Integration unserer Technologie-Infrastruktur, Schlüssel-Tools und Handelsressourcen zu beginnen, um sowohl OANDA- als auch TMS-Kunden die bestmögliche Handelserfahrung zu bieten."

OANDA schloss zunächst eine Vereinbarung zum Erwerb von 100 % der Anteile an TMS Brokers im September 2020. Die Transaktion ist die erste in einer Reihe von strategischen Akquisitionen, die OANDA in den kommenden Jahren durchführen möchte.

Informationen zu OANDA

OANDA wurde 1996 gegründet und war das erste Unternehmen, das Devisenkursdaten kostenlos im Internet zur Verfügung stellte. Fünf Jahre später startete OANDA eine FX-Handelsplattform, die als Vorreiter für die Entwicklung des webbasierten Devisenhandels diente. Heute bietet die Gruppe Online-Multi-Asset-Trading, Währungsdaten und Analysen für Privat- und Firmenkunden an und beweist damit eine unübertroffene Expertise im Devisenhandel. Mit regulierten Einheiten in acht der aktivsten Finanzmärkte der Welt widmet sich OANDA weiterhin der Umgestaltung des Devisengeschäfts. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte oanda.com, und folgen Sie uns auf Instagram, Facebook, und Twitter.

Informationen zu TMS

TMS Brokers ist der älteste Multi-Asset-Broker in Polen. Seit 1997 betreut TMS tausende von polnischen und europäischen Kunden und bietet den Handel mit FX, CFDs auf Indizes, Kryptowährungen, Einzelaktien und Rohstoffen mit MT4/MT5-Plattformen und einer innovativen, eigenen mobilen App an. Das mehrfach ausgezeichnete Team der Firma hilft Privatpersonen und Unternehmen mit allen währungs- und aktienbezogenen Dienstleistungen, die Beratung und Analyse, Geldwechsel und lizenzierte digitale Zahlungslösungen umfassen. Weitere Informationen finden Sie unter www.tms.pl.

