„Starmania 21“ – die 32 Semifinalistinnen und -finalisten

Erstes Semifinale live am 26. März um 20.15 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - 1.700 Bewerberinnen und Bewerber wollten bei „Starmania 21“ dabei sein. 200 haben es bis zum Live-Casting geschafft. 64 standen in den vier Qualifikationsrunden live in ORF 1 auf der größten Pop-Bühne des Landes. 32 haben den Sprung ins Semifinale geschafft – und die ersten 16 von ihnen gehen am Freitag, dem 26. März 2021, live um 20.15 Uhr in ORF 1 ins Rennen um die ersten acht Tickets für die Finalshows. Wer aufsteigt und wer die Show verlassen muss, bestimmt wieder die Jury, bestehend aus Tim Bendzko, Ina Regen und Nina Sonnenberg alias Fiva.

Diese 16 Kandidatinnen und Kandidaten singen im ersten Semifinale am 26. März um den Einzug in die Finalshows:

Vanessa Dulhofer: Die 16-jährige Schülerin kommt aus Traiskirchen in Niederösterreich.

Selina-Maria Edbauer: Die 23-jährige Sängerin kommt aus Leoben in der Steiermark.

Adrian Haslwanter: Der 27-jährige Techniker kommt aus Inzing in Tirol.

Anna Heimrath: Die 24-jährige Barista und Künstlerin kommt aus Graz. Corinna Koder: Die 24-jährige Wienerin ist Content-Creatorin.

Noah Küng ist 20 Jahre alt, stammt aus Lustenau in Vorarlberg und studiert Geschichte und Deutsch auf Lehramt.

Damion Lee: Der 34-jährige Musiker stammt aus Deutschland und lebt in Wien.

Stephanie Madrian: Die 23-jährige Klagenfurterin studiert Romanistik.

David Mannhart: Der Schüler aus Trumau in Niederösterreich ist 15 Jahre alt.

Sebastian Mucha: Der 24-jährige Polizist kommt aus St. Aegyd am Neuwalde in Niederösterreich.

Julia Novohradsky: Die 19-jährige Wienerin studiert Inklusive Pädagogik und Anglistik.

Fred Owusu: Der 24-jährige Student (Lehramt Primarstufe auf der KPH Graz) wohnt in Graz.

Johannes Pietsch: Der 19-jährige Wiener ist Zivildiener und studiert Englisch und Geografie.

Philip Piller: Der 26-jährige Sänger und Straßenmusiker kommt aus Wien.

Allegra Tinnefeld: Die 15-jährige Schülerin und Schauspielerin kommt aus Wien.

Julia Wastian: Die 18-jährige Studentin (Medien und Kommunikation) kommt aus Brückl in Kärnten.

Diese 16 Kandidatinnen und Kandidaten singen im zweiten Semifinale am 9. April um den Einzug in die Finalshows:

Charlène Bousseau: Die 16-jährige Schülerin kommt aus Klagenfurt. Anna Buchegger: Die 22-jährige Studentin lebt in Wien und stammt aus Abtenau in Salzburg.

Mert Cosmus ist 21 Jahre alt, kommt aus St. Pölten und ist als Assistent der Geschäftsleitung tätig.

Jonathan Dobias ist 23 Jahre alt, kommt aus Wien und studiert auf das Volkschullehramt.

Thomas Glantschnig: Der 30-jährige aus Köflach in der Steiermark ist Friseurmeister und Besitzer eines eigenen Salons.

Tobias Hirsch: Der 19-jährige Zivildiener stammt aus Birkfeld in der Steiermark.

Marcel Kaiser: Der Bankberater aus Herzogenburg in Niederösterreich ist 20 Jahre alt.

Laura Kožul: Die 16-jährige Schülerin kommt aus Großhöflein im Burgenland.

Felix Larcher: Der 21-jährige Verkäufer stammt aus Ansfelden in Oberösterreich.

Markus Manzl: Der 17-jährige Schüler kommt aus St. Johann im Pongau. Stefanie Mayer: Die 25-jährige Kärntnerin ist Sängerin und Schauspielerin an der Wiener Volksoper.

Deborah Posadas Saucedo: Die 23-jährige Grazerin ist als Geschäftsführungs-Assistentin tätig.

Marco Prinner ist 24 Jahre alt, Musiker und kommt aus Burgauberg im Burgenland.

Michael Russ: Der 27-jährige Künstler kommt aus Tillmitsch in der Steiermark.

Teodora Špirić: Die 20-jährige Wienerin studiert Deutsch und Englisch auf Lehramt.

Nastja Isabella Zahour: Die 26-Jährige stammt aus Purkersdorf in Niederösterreich.

Der „Starmania 21“ Showablauf ab 26. März: Von den Semifinalshows bis ins Finale:

„Starmania 21“: Die Semifinalshows (Shows fünf am 26. März und sechs am 9. April)

Jene 32 Kandidatinnen und Kandidaten, die die Qualifikation gemeistert haben, gehen – aufgeteilt auf 2 Shows mit jeweils 16 Talenten – in den „Semifinalshows“ an den Start. Dort entscheidet sich, wer die 16 Plätze (acht pro Semifinalshow) für die „Finalshows“ ergattert. Das Votingprinzip der „Qualifikationsrunden“ wird beibehalten: Nach jeder Einzelperformance entscheidet die Jury, wer als „Star“ weiterkommt, wer ein „Stopp“ bekommt und somit „Starmania“ direkt verlassen muss und wer mit einem „Weiter“ bis zum Ende der jeweiligen Sendung noch auf den Aufstieg hoffen darf. Unter allen Talenten, die ein „Weiter“ erhalten haben, werden die noch verfügbaren der insgesamt acht Tickets für die nächste Runde vergeben.

„Starmania 21“: Die Finalshows (Shows sieben am 16. April bis neun am 30. April)

In der ersten Finalshow singen die 16 verbliebenen Starmaniacs nach dem Prinzip der „Qualifikations-“ und „Semifinalshows“ um acht Tickets für die nächste Show. Ab Show acht trifft das Publikum mittels Televoting die Entscheidung, wer weiter bei „Starmania 21“ dabeibleibt. In dieser Ausgabe werden die acht Finalistinnen und Finalisten in Zweierpaarungen aufgeteilt und performen – mit ihrem Solosong – im direkten Duell gegen ihren Konkurrenten / ihre Konkurrentin. Direkt nach den beiden Auftritten sind die Zuschauer/innen gefragt, wer von den beiden mittels Anruf oder SMS in die neunte Show gevotet wird. Nach allen Auftritten ist noch einmal die Jury am Wort und vergibt unter den bereits ausgeschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten zwei „Jury-Tickets“ für die nächste Runde. In der neunten Show singen somit 6 Talente um vier Finalplätze: Drei davon vergibt das Publikum mittels klassischem Televoting und einen vergibt die Jury.

„Starmania 21“: Das Finale (Show zehn am 7. Mai)

Vier Kandidatinnen und Kandidaten gehen ins Rennen um den Sieg bei „Starmania 21“. Beim großen Finale kommt es zu drei Publikumsvotings – nach den ersten Performances der vier Finalistinnen und Finalisten muss jener oder jene mit den wenigsten Stimmen die Show verlassen. Die Top 3 performen ein weiteres Mal und wieder scheidet jener oder jene mit den wenigsten Votes aus. Beim finalen Duell der Top 2 gewinnt schließlich jener Kandidat oder jene Kandidatin mit den meisten Anrufen oder SMS.

#Starmania21 in Social Media

Wer sind die „Starmaniacs“, die ins stimmgewaltige Rennen um den Sieg beim ORF-Castingevent gehen, welche Lieder performen die Kandidatinnen und Kandidaten in der Show, warum glauben sie, das Zeug zum Star des Jahres zu haben? Antworten auf diese und zahlreiche weitere Fragen bietet das Social-Media-Team des ORF unter #Starmania21 auf seinen Accounts – von Facebook über Instagram bis TikTok. Und so sind die Userinnen und User nicht zuletzt auch während der Performances der Kandidatinnen und Kandidaten mit den ORF-Accounts live dabei, können ihre Kommentare zu den Performances abgeben und in Austausch mit der Community treten – Backstagebilder, exklusive Videos und Fotos inklusive. Fanny Stapf ist als Host des offiziellen Instagram-Accounts @ORFstarmania live im Studio dabei und teilt ihre ganz persönlichen Einblicke mit der Community. Vor den Shows wird sie Live-Backstageeinblicke in die Vorbereitungen geben, den Starmaniacs über die Schulter schauen und exklusive Interviews führen. Außerdem findet heuer erstmals ein ORF-Format auch auf TikTok seinen Platz: Auf dem Channel @ORFstarmania werden Inhalte rund um die Sendung in TikTok-Manier den Userinnen und Usern zur Verfügung gestellt. Die Kandidatinnen und Kandidaten werden durch die emotionalsten Show-Momente begleitet, sie stellen sich Challenges und geben ganz persönliche Einblicke in ihren Starmania-Alltag. Über alle Plattformen hinweg kann man mit dem Hashtag #Starmania21 seinen Favoriten anfeuern und die Show mitdiskutieren. Und für alle Starmania-Fans der ersten Stunde werden auch die besten Throwback-Momente aus dem Archiv geholt und auf den offiziellen ORF-Accounts neu aufgelegt.

starmania.ORF.at – die offizielle Website zum ORF-1-Event

Wer auf starmania.ORF.at geht, ist ab sofort immer bestens über das Geschehen informiert: Von der Präsentation der Kandidatinnen und Kandidaten jeweils aktuell vor jeder Sendung über spannende Backstage-Storys und Probenberichte bis zu exklusiven Interviews liefert die Website alles, was das Fanherz begehrt. Und dazu kommt noch ein umfassendes Multimedia-Angebot mit Videos der Auftritte und zahlreichen Slide-Shows. Die neue Staffel kann man nicht nur im TV, sondern selbstverständlich auch via PC, Laptop, Smartphone und Tablet live mitverfolgen – und zwar auf TVthek.ORF.at. Die ORF-TVthek sorgt mit Video-on-Demand-Angeboten aller Shows – alle Folgen bleiben bis sieben Tage nach dem Finale online abrufbar – sowie mit „Starmania 21“-Themenschwerpunkten außerdem dafür, dass Fans garantiert nichts verpassen.

