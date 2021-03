younion-VdF: Corona macht auch dem Fußball-Rasen Stress

Bewertung in Tipico Bundesliga-Stadien schlechter als im Vorjahr

Wien (OTS) - Auch im Corona-Jahr fand die traditionelle Pitch-Competition der Vereinigung der Fußballer (VdF), einer Fachgruppe der younion_Die Daseinsgewerkschaft, statt.

Ein allgemeines Ergebnis vorweg: Der Grunddurchgang der Tipico Bundesliga mit dem stark komprimierten Programm hat dem grünen Untergrund (oder was teilweise davon übrig blieb) stark zugesetzt. Aus der Umfrage unter den Spielern geht hervor, dass der Zustand der Rasen in den zwölf Bundesliga-Stadien deutlich schlechter war, als noch im Vorjahr. Nach dem guten Durchschnittswert von 7,4 im letzten Jahr kamen die Austragungsorte diesmal nur auf 6,3 Punkte.

„Das hat mehrere Ursachen“, sagt VdF-Projektleiter Gregor Pötscher. „Durch Corona hat sich der Zeitplan geändert, der Rasen wurde deutlich öfter bespielt und im Winter wurde so früh begonnen, wie nie zuvor. Bei all diesen Argumenten können aber solche Zustände wie zuletzt zum Beispiel in Graz nicht akzeptiert werden. Reguläre Spiele waren da kaum noch möglich und vor allem konnte die Gesundheit der Spieler nicht mehr gewährleistet werden.“

Die Heimstätte von Sturm Graz (2019 noch Sieger) liegt in der aktuellen Umfrage mit einem Durchschnittswert von 3,65 ganz am Ende der Rasentabelle. Auch die Plätze in Hartberg, Innsbruck und in der Südstadt sind ähnlich schlecht bewertet worden.

Erfreulich ist, dass es auch Stadien gibt, die trotz der starken Belastungen total überzeugt haben. Klare Nummer eins ist Red Bull Salzburg mit einer nahezu perfekten Bewertung von 9,55 Punkten vor Rapid mit 8,36.

Wie kommt die Wertung der VdF-Pitch-Competition zustande? Jeweils ein Spieler der Auswärtsmannschaften gibt nach Rücksprache mit seinen Kollegen nach jedem Spiel ein Urteil über die Qualität des Rasens ab (Höchstwertung 10 Punkte) und schickt dieses via SMS an die VdF. Die Ergebnisse wurden während des Grunddurchgangs gesammelt und nun per Durchschnittswert ausgewertet.

Die Ergebnisse im Detail:

1. FC Red Bull Salzburg 9,55

2. SK Rapid Wien 8,36

3. LASK 7,32

4. RZ Pellets WAC 7,23

5. FK Austria Wien 7,09

6. SV Guntamatic Ried 6,86

7. Cashpoint SCR Altach 6,64

8. spusu SKN St. Pölten 6,32

9. FC Flyeralarm Admira 4,64

10. WSG Swarovski Tirol 4,18

11. TSV Prolactal Hartberg 4,00

12. SK Puntigamer Sturm Graz 3,65

