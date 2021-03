Die neue Rama: jetzt mit 100 % natürlichen Zutaten

Österreichs beliebte Rama mit neuer Rezeptur und mit köstlichem Geschmack

Wien (OTS) - Hervorragende Qualität und die ideale Partnerin fürs Kochen, Backen, Braten und Streichen – das ist Rama, wie man sie kennt und liebt. Jetzt wird die traditionsreiche Rama-Familie noch besser! Die perfekte Kombination aus pflanzlichen Ölen und Fetten sowie natürlichen Aromen verleiht der neuen Rama Original und Rama mit Butter jetzt einen unwiderstehlichen Geschmack! Ob direkt aufs Brot, in die Pfanne oder in den nächsten flaumigen Kuchen – mit Rama gelingt alles besonders köstlich!

Pierluigi Pecchia, General Manager von Upfield Österreich, meint dazu: „Wir wissen, dass die Österreicher ihre Rama lieben und schätzen – wegen ihres Geschmacks und ihrer vielseitigen und verlässlichen Einsetzbarkeit in der Küche und am Tisch. Doch unser Ziel ist es, unseren Kunden immer das Beste zu bieten, wir streben nach kontinuierlicher Verbesserung und Verfeinerung. Deswegen hat sich unser Team bei Upfield auf eine Geschmacksreise begeben und eine neue Rezeptur für Rama entwickelt. Es ist die beste Rama aller Zeiten – mit 100 Prozent natürlichen Zutaten und köstlichem Geschmack.“

Neue Rezeptur mit 100 % natürlichen Zutaten und traditionell hoher Qualität und Performance

Ob Rama Original oder Rama mit Butter – die neuen Rama-Rezepturen überzeugen mit einer ausgewogenen Kombination von pflanzlichen Ölen und Fetten, die sie besonders streichfähig macht. Beide Produkte setzen ausschießlich auf natürliche Aromen und verzichten auf jegliche Farbstoffe.

Rama Original

Die Rama Original überzeugt in der neuen Rezeptur dank Buttermilch mit einem unvergleichlich köstlichen Geschmack. Sie enthält hochwertiges Rapsöl, die essenziellen Fettsäuren Omega-3 und Omega-6 und die Vitamine A und D. Die neue Rama Original ist nun auch kühlpflichtig – für einen noch frischeren Geschmack.

Rama mit Butter

Für alle, die es noch buttriger im Geschmack lieben, ist Rama mit Butter die richtige Wahl. Sie ist als gesalzene und ungesalzene Variante erhältlich und besticht mit feinstem, cremig-frischem Buttergeschmack. Rama mit Butter ist frei von Konservierungsstoffen und gekühlt voll streichfähig.

Die Rama-Produkte mit neuer Rezeptur im Überblick

Rama Original

Verfügbare Größen: 250g / 500g Becher

Fettgehalt: 75 %

UVP: 1.19 EUR / 1.99 EUR

Verfügbare Größen: 250g Wrapper

Fettgehalt: 72 %

UVP: 1.25 EUR

Rama mit Butter ungesalzen

Verfügbare Größen: 225g / 400g Becher

Fettgehalt: 70 %

UVP: 1.79 EUR / 2.49 EUR

Rama mit Butter gesalzen

Verfügbare Größen: 225g Becher

Fettgehalt: 70 %

UVP: 1.79 EUR

Die Produkte sind ab sofort im österreichischen Handel erhältlich.

Hochauflösendes Bildmaterial steht Ihnen hier zur Verfügung.

ÜBER UPFIELD

Bei Upfield machen wir die Menschen gesünder und glücklicher mit wohlschmeckenden, pflanzlichen Ernährungsprodukten, die besser für unseren Planeten sind. Als globales Unternehmen auf pflanzlicher Basis ist Upfield mit mehr als 100 Marken die Nummer 1 unter den Herstellern von Brotaufstrichen und Käse auf pflanzlicher Basis, darunter die Kultmarken Flora, Rama, Blue Band, Proactiv, Becel, I Can't Believe It's Not Butter, Country Crock und Violife. Mit Hauptsitz in Amsterdam verkaufen wir unsere Produkte in über 95 Ländern und haben 15 Produktionsstätten auf der ganzen Welt. Das Unternehmen beschäftigt über 4200 Mitarbeiter. Seit 1871 sind wir die Autorität in der Kategorie Brotaufstriche, die uns unübertroffene Erfahrung, Know-how und Inspiration verleiht. Wir konzentrieren uns darauf, in dieser neuen Ära führend zu sein, indem wir uns darauf konzentrieren, gesündere Produkte zu liefern, die gut schmecken und eine überlegene Qualität haben, und uns dabei helfen, unsere Mission "Bessere Zukunft auf pflanzlicher Basis" zu verwirklichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.Upfield.com

