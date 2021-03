SanusX beteiligt sich an cura domo

SanusX beteiligt sich mit 39 Prozent an der cura domo Holding, dem österreichischen Marktführer in der 24-Stunden-Betreuung

Erster Expansionsschritt für SanusX im Bereich „Aktives & betreutes Altern“

SanusX beteiligt sich mit 39 % an der cura domo Holding, dem größten privaten Anbieter für 24-Stunden-Betreuung in Österreich. SanusX wird cura domo als Partner und neuer Co-Eigentümer in Zukunft strategisch und operativ unterstützen. Die cura domo Holding, seit 18 Jahren am Markt und für ihre Kompetenz und kundenorientierten Betreuungslösungen bekannt, bekommt damit Verstärkung bei wichtigen Zukunftsthemen wie der Digitalisierung oder Innovationsentwicklung. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen nachhaltig wachsen, neue Partner miteinbeziehen und das Angebot für Kunden ausbauen.

Die Bevölkerung wird immer älter. Der Wunsch im eigenen Zuhause selbstbestimmt, würdevoll und sicher älter zu werden, wird immer größer. Durch soziodemografische Veränderungen steigt gleichzeitig der Bedarf an professioneller Unterstützung. „Der Bedarf an professioneller Betreuung für aktives Altern zuhause steigt und wird in Zukunft weiter zunehmen. Gemeinsam mit cura domo setzen wir auf eine nachhaltige und innovationsorientierte Entwicklung. Unsere Lösungsansätze reichen von erleichtertem Zugang zu telemedizinischen Services für ältere Menschen über Distance Learning für Betreuer*innen bis hin zu der Individualisierung und einem noch einfacheren Zugang zu bestehenden und neuen Angeboten“, so Erich Kruschitz und Lukas Mayrl, Geschäftsführer von SanusX.

Robert und Angelika Pozdena, Eigentümer und Geschäftsführer der cura domo Holding, ergänzen: „Handschlagqualität und Zuverlässigkeit bieten die Grundlage für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Vertrauen ist für uns einer unserer zentralen Werte, den wir tagtäglich mit unseren Kund*innen und Betreuer*innen leben. Mit SanusX haben wir einen Partner gefunden, der all das mit uns teilt. Unser Anliegen ist es, dieses gesellschaftlich so wichtige Angebot weiterzuentwickeln.“

Die cura domo Holding ist die größte eigentümergeführte Agentur für 24-Stunden-Betreuung in Österreich. Das Unternehmen ist seit 18 Jahren am Markt und für Kompetenz und kundenorientierte Betreuungslösungen bekannt. cura domo bietet Leistungen in den Bereichen „Betreuung zu Hause“, „Betreutes Wohnen“ und „Facility Services“. Teil der Holding sind darüber hinaus die cura domo Bildungsakademie sowie Tochtergesellschaften in Rumänien, Bulgarien und Ungarn mit Schwerpunkt auf Fachpersonalsuche. Mehr als 1.000 zufriedene Kund*innen in ganz Österreich vertrauen auf cura domo. Firmensitz des Unternehmens ist in Schwechat, Niederösterreich.

SanusX ist seit 2020 aktiv. Ziel des eigenständigen Corporate Start-Ups der UNIQA Insurance Group ist es, sich zu einem ganzheitlichen, modernen Gesundheitsanbieter zu entwickeln, der Menschen ein Leben lang beim Erhalt und der Verbesserung ihrer Gesundheit unterstützt und begleitet. Dabei fokussiert SanusX auf Prävention (gesund bleiben) und Rehabilitation (gesund werden). Angebote stehen sowohl Endkunden (B2C) als auch Corporate Partnern (B2B) zur Verfügung. SanusX setzt dabei auf bestehende Geschäftsmodelle und Innovationen gleichermaßen, wobei sie diese identifiziert, entwickelt und skaliert, um sie möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Derzeit liegt der Fokus auf den Bereichen Aktives & betreutes Altern sowie Primärversorgung und mentale Gesundheit.

