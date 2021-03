WKÖ-Eismacher: „Mozart“ ist österreichisches Eis des Jahres 2021

Handwerkliche Eismacher in Österreich laden zur „Mozart-Eiswoche“ und „Kinder-Eiswochen“

Wien (OTS) - „Um den Menschen in dieser schwierigen Zeit etwas Freude zu bereiten, haben einige Eissalons bereits früher als in der Vergangenheit die Saison begonnen“, betonen Andrew Nussbaumer, Sprecher der österreichischen Eissalonbetreiber und Luca Alberti, Sprecher der italienischen Eissalonbetreiber in Österreich in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), anlässlich des internationalen Tag des handwerklich hergestellten Speiseeises am 24. März.

Österreichisches und Europäisches Eis des Jahres 2021: „Mozart“ und “Mantecado”

Wie jedes Jahr haben die österreichischen Eissalonbetreiberinnern und -betreiber ein „Eis des Jahres“ gewählt. Nussbaumer: „Im Jahr 2021 fiel die Wahl auf die Sorte „Mozart“.Eine Homage an diesen besonderen Musiker, dessen Todestag sich heuer bereits zum 230. Mal jährt. Diese äußerst beliebte Sorte besteht vorwiegend aus Nougat und Pistazie. Natürlich bleiben der Fantasie des Eismachers keine Grenzen gesetzt, die Sorte individuell zu verfeinern.“

Aber auch ein europäisches Eis des Jahres gibt es 2021 wieder: in diesem Jahr hat Spanien das Eis “Mantecado” ausgewählt, das aus Vanille-Creme, Orange und dunkler Schokolade besteht. Alberti: „Diese Sorte wird am morgigen Tag des Eises in vielen europäischen Eissalons zu finden sein.“

Eiswochen 2021

Um das österreichische Eis des Jahres entsprechend zelebrieren zu können, findet von 24. bis 30. Mai die „Mozart“-Eiswoche statt.

Pünktlich zum Schulschluss stehen dann mit den „Kinder-Eiswochen“ - von 28. Juni bis 11. Juli 2021 – einmal mehr die Kinder im Fokus der Eissalons. „Ob Eis mit Keksen, Frizzi Pop oder das beliebte Einhorn-Eis – es gibt gute Gründe, in den Eissalon zu kommen“, betonen Nussbaumer und Alberti abschließend. (PWK144/ES)

