Österreich: 9 Bundesländer – 94 Bezirke – über 300 regionale Corona-Nachrichten jeden Tag

Wien (OTS) - Corona dominiert Schlagzeilen und tägliches Leben. Passend zur Regionalisierung der Corona-Maßnahmen in Österreich liefert nun das regionale Nachrichtenportal daheim.in die jeweiligen lokalen Corona-Nachrichten zu den einzelnen Regionen:

Das neue Nachrichtenportal bietet als Start auf neun Bundesländer-Seiten und 94 Bezirksseiten auf daheim.in regionale Nachrichten zu Corona: Durch die Wahl der Region, in der man lebt, arbeitet oder ein Unternehmen betreibt, erfährt man die aktuellsten Nachrichten zur gewünschten Umgebung: Von daheim.in/kitzbühel und daheim.in/salzburg und von daheim.in/rohrbach bis daheim.in/völkermarkt gibt es für jeden österreichischen Bezirk und jedes Bundesland eigene regionale Seiten:

Wie viele Neuinfektionen und aktive Corona-Erkrankungen gibt es am jeweiligen Wohnsitz?

gibt es am jeweiligen Wohnsitz? Wie liegt in den 94 Bezirken die 7-Tages-Inzidenz als oft genutzte Entscheidungsgröße?

als oft genutzte Entscheidungsgröße? Wie viele Menschen sind genesen und wann ist zuletzt jemand in der jeweiligen Umgebung verstorben ?

? Wie sind die aktuellen Test-Statistiken und Krankenbettauslastungen im Bundesland z. B. des geplanten Urlaubes?

im Bundesland z. B. des geplanten Urlaubes? Wie ist der Fortschritt der Impfungen im Bundesland, in dem sich wichtige Lieferanten oder geschätzte Kunden befinden?

im Bundesland, in dem sich wichtige Lieferanten oder geschätzte Kunden befinden? Wie sind die individuellen Corona-Ampel-Schaltungen in jeder der 2095 österreichischen Gemeinden?

Auf 94 Bezirksseiten und neun Bundesländer-Seiten werden laufend aktuelle Nachrichten zur jeweiligen Region veröffentlicht. Als Grundlage werden ausschließlich offizielle Daten z. B. des Gesundheitsministeriums verwendet.

Durch einen kurzen Besuch auf daheim.in informiert man sich über die regionale Corona-Lage z. B. vor der Fahrt in das Büro oder Einkaufszentrum, dem nächsten Besuch der Großeltern, der Bestätigung der Wochenendplanung oder hoffentlich bald auch wieder der nächsten Urlaubsreisen.

Die Informationen sind natürlich auch für MitarbeiterInnen und Kunden über die Situation ihrer persönlichen Umgebung: Die regionalen Nachrichten auf daheim.in sollen durch das Wissen über die direkte Umgebung Vertrauen ermöglichen, die richtige Balance zwischen Vorsicht und dem ersehnten Weg zurück in die Normalität schaffen.

Besuchen Sie die regionale Webseite Ihrer Umgebung auf daheim.in : Mit 94 regionalen Seiten wird ganz Österreich mit lokalen Corona-Nachrichten abgedeckt.

Schaffen Sie Vertrauen in Ihrer Umgebung, bei Ihren Mitmenschen und Ihren Kunden: Verlinken Sie auf Ihrer Webseite als regionale, unabhängige Informationsquelle auf daheim.in

Informieren Sie die Partner Ihres Unternehmens und Ihrer Region über das neue regionale Nachrichtenseite mit Fokus auf Corona. Diese können sich dann selbst bei Bedarf jederzeit über die aktuelle Lage informieren.

Ist Ihre Region gerade im Fokus von Corona oder gibt es besonders gute Nachrichten? Teilen Sie unsere laufend aktualisierten Nachrichten auf Ihren sozialen Medien.

daheim.in ist das regionales Nachrichtenportal der DTP Data and Technology in Publishing GmbH mit Schwerpunkt auf Corona in Österreich. Der Gründer Mag. Werner Weingraber, MBA (CFA) arbeitet seit 15 Jahren mit Daten und Software für Medien und Banken und seit zehn Jahren im Bankwesen. Mit daheim.in überträgt er seine langjährige Erfahrung und langjähriges praktisches Wissen mit Daten und im Publishing, mit Automatisierungen und künstlicher Intelligenz auf die Regionalisierung von Nachrichten.

