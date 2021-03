Online zum Arztgespräch

Wien (OTS) - Für Patientinnen und Patienten mit Krebserkrankung gibt es ein neues Angebot im St. Josef Krankenhaus Wien: die Ambulanz online. Per Videochat können Fragen und Befunde mit den zuständigen Expertinnen und Experten abgeklärt werden – kontaktlos und auf Wunsch in Anwesenheit einer Vertrauensperson.

Die Ambulanz online

Ein Ambulanztermin ohne Anfahrt, Wartezeit und Ansteckungsgefahr: Die Ambulanz online ermöglicht eine sichere Verbindung per Videochat zu den Expertinnen und Experten der 1. Abteilung für Innere Medizin im St. Josef Krankenhaus Wien. Sie wurde als Ergänzung zur gewohnten Krankenhausambulanz entwickelt und ist ein zusätzliches Angebot für bestehende Patientinnen und Patienten. Der Vorteil: Ein digitaler Arzttermin in der Ambulanz online ist räumlich und zeitlich flexibel und gewährleistet ein neues Maß an Sicherheit und Komfort.

Expertenmeinung per Videochat

Um die Ambulanz online nutzen zu können, muss man zuvor schon stationär oder ambulant auf der 1. Abteilung für Innere Medizin aufgenommen worden sein. „Mir ist es wichtig, dass wir auf die Bedürfnisse unserer Patientinnen und Patienten eingehen. Wir entscheiden gemeinsam, ob die Ambulanz online eine Option ist, und ob man damit den Betroffenen eine ohnehin schwierige Situation erleichtern kann“, erklärt Prim. Univ. Prof. Dr. Leopold Öhler, Abteilungsvorstand für Innere Medizin. Bei jedem Ersttermin, bei akuten Schmerzen oder wenn eine physische Behandlung notwendig ist, sei der persönliche Kontakt nicht zu ersetzen, erklärt der Onkologe. Für regelmäßige Therapiegespräche, Befundbesprechungen oder auch für die Abklärung von Fragen empfiehlt sich jedoch ein virtueller Ambulanztermin. „Auf Wunsch können auch Angehörige beim Online-Ambulanztermin dabei sein, was aufgrund der aktuellen Pandemiesituation und der daraus resultierenden Zugangsbeschränkungen im Krankenhaus ansonsten nicht immer möglich ist“, hebt Primarius Öhler einen weiteren Vorteil hervor. Patientinnen und Patienten mit langen Anfahrtswegen sparen Zeit, Berufstätige werden durch die digitale Begutachtung zeitlich sehr entlastet. Und man kann in der Pandemie die Anzahl der Kontakte reduzieren und damit seine Umgebung und sich selbst besser schützen. Die Ambulanz online ist für Patientinnen und Patienten des St. Josef Krankenhauses Wien kostenfrei.

Eine sichere Verbindung



Die technischen Voraussetzungen für die Ambulanz online sind eine stabile Internetverbindung und eine Kamera zur Videotelefonie. Bei der Entwicklung der Ambulanz online wurde großer Wert auf Sicherheit und Datenschutz gelegt. Das Ergebnis ist eine maßgeschneiderte Experten-Lösung, die im Umgang mit personenbezogenen Daten hochsensibel ist.

Fotomaterial unter https://www.sjk-wien.at/ueber-uns/presse/presseaussendungen/ bzw. www.vinzenzgruppe.at/presse

Bildtext: Die Ambulanz online: Ein neues Angebot des St. Josef Krankenhauses Wien für Patienten mit Krebserkrankung.

Fotocredit: St. Josef Krankenhaus Wien

