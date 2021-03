aik erwirbt Zinshausportfolio in Wien

Die aik investiert damit erstmalig nach Büroimmobilien auch in Wohnimmobilien in Wien.

Attraktive Lagen mit sehr guter Anbindung

Die aik Immobilien-Investmentgesellschaft aus Düsseldorf hat ein Zinshausportfolio bestehend aus zehn Objekten in Wien von CPI Immobilien GmbH für einen Immobilien-Spezialfonds erworben. Die Immobilien verteilen sich auf fünf Standorte in den westlich und südlich gelegenen Wiener Bezirken 10, 15, 16, 17, 18. Die Objekte verfügen alle über sehr gute Anbindungen an den öffentlichen Personennahverkehr. Bus- und Straßenbahnhaltestellen befinden sich im Umkreis von unter 300 m und M/U/R-Bahn-Haltestellen sind weniger als 800 m entfernt. Auch Nahversorgungseinrichtungen sind fußläufig erreichbar.

Zinshäuser prägen das Wiener Stadtbild und sind eine Rarität auf dem Markt

Alle Wohngebäude des Portfolios sind vor 1945 erbaut und wurden in den letzten Jahren umfassend saniert und die Dachgeschosse teilweise mehrstöckig aufgestockt. Vier Objekte befinden sich aktuell noch in Sanierung und werden nach Fertigstellung im zweiten Halbjahr 2021 übernommen.

Das Portfolio umfasst insgesamt rd. 300 Wohneinheiten mit einer gesamten Wohnfläche von rund 16.360 m² und 2.750 m² Gewerbefläche, welche mehrheitlich an zwei renommierte Lebensmittelhändler vermietet ist.

„Wir freuen uns über die erfolgreiche Akquisition des attraktiven Portfolios. Zinshäuser im ursprünglichen Sinn, also Mietshäuser mit mehreren Wohneinheiten die vor 1945 errichtet wurden, haben in Wien eine lange Tradition. Sie prägen das innerstädtische Stadtbild Wiens und tragen somit wesentlich zum Charme der Stadt bei“, kommentiert Dr. Stephan Hinsche, Sprecher der aik Geschäftsführung, die Akquisition. „Die aik ist seit fünfzehn Jahren im Wiener Markt aktiv und verfügt über ein sehr gutes Netzwerk vor Ort. Wir beobachten die Entwicklungen der Stadt ganz genau. Ein Portfolio in dieser Größe und Qualität stellt eine echte Rarität dar.“

FIRMENPORTRÄT aik

Die aik Immobilien-Investmentgesellschaft mbH ist eine international operierende Gesellschaft. Seit ihrer Gründung im Jahr 1999 hat sich die aik erfolgreich als das Immobilien-Investmenthaus für berufsständische Versorgungswerke und Pensionskassen etabliert. Mit hohen Wachstumsraten seit Gründung entwickelte sich der eigenkapitalstarke Immobilien-Asset-Manager zur festen Größe auf dem Immobilienmarkt.

Der verwaltete Immobilienbestand der aik umfasst aktuell 217 Büro- und Geschäftshäuser in Innenstadtlagen europäischer Metropolen in Großbritannien, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Österreich, Italien und Deutschland sowie inländische Wohnimmobilien mit einem Volumen von über 4,2 Mrd. €.

