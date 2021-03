KlimabotschafterInnen für Oberösterreichs Gemeinden gesucht!

Linz (OTS) - Der Verein Klima-Allianz OÖ startet eine Klimaneutralitäts-Kampagne zur Wahl 2021. Alle zur Wahl antretenden PolitikerInnen, im Land und in den Gemeinden, sollen zum bundesweiten Klimaziel „Klimaneutralität bis 2040“ befragt werden.

„Klimaneutralität – die Welt will es! So wurde es beim Pariser Klimagipfel 2015 beschlossen. Die EU will es: Sie beschloss -55% CO2 bis 2030 (gegenüber 1990). Die Öst. Bundesregierung will es: Österreich soll bis 2040 klimaneutral werden. Und ich will es!“, meint Xenia Baumgartner. „Doch was wollen unsere Bürgermeister und Bürgermeisterinnen?“

Um das herauszufinden startet die parteiunabhängige Klima-Allianz OÖ vor den oö Gemeinderats- und Landtagswahlen die Aktion „Zur Wahl: Klimaneutralität 2040 in OÖ Gemeinden?“. Dabei werden in allen 438 Gemeinden und im Land OÖ alle zur Wahl antretenden Parteien und Listen befragt: „Die Bundesziele lauten: Klimaneutralität 2040, Strom 100% erneuerbar bis 2030. Befürworten und unterstützen Sie dies auch als die grundlegenden Ziele für ihre Politik und Maßnahmen in den kommenden Jahren?"

