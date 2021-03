THE AMBASSY: Marco Simonis eröffnet Pop-up-Store in Stadtparknähe

Wien (OTS) - Bio-Backwaren, Süßes, Salate, Sandwiches und ausgewählte Weine: Ab 23. März werden in THE AMBASSY Delikatessen von Marco Simonis und der Bäckerei Weichslbaum zum Verkauf gebracht.

THE AMBASSY ist bekannt für exzellentes Wohnen im Diplomatenviertel. Jetzt bietet das Luxus-Projekt auf einer seiner exklusiven Geschäftsflächen eine temporäre Gourmet-Kooperation: Marco Simonis und Robert Weichslbaum verwöhnen künftig Feinschmecker auf höchstem Niveau. Dienstag bis Freitag jeweils von 08.30 bis 14.30 Uhr ist der Pop-up-Store in der Beatrixgasse 27 in Wien bis auf Weiteres geöffnet. Das Team von THE AMBASSY möchte durch die Zurverfügungstellung von Pop-up Flächen nicht nur den Bewohnern eine tolle Abwechslung bieten, sondern auch die Unternehmer in Zeiten der Corona-Pandemie unterstützen.

Brote, Brioche, High Protein Cracker, Daily Specials, Pikantes, Feines aus der Simonis Patisserie, Espresso Spezialitäten, aber auch Dekoration und Accessoires erwarten Shopping-Begeisterte und Genießer. „Jeden Freitag gibt es eine besondere Köstlichkeit“, verrät Marco Simonis. „Döllerers Käseleberkäse aus Salzburg im Semmerl vom Weichslbaum darf man einfach nicht verpassen.“ Seine Lieblingsbäckerei aus Rohrendorf bei Krems bringt innerhalb des Stores zwei besondere „Brototypen“ zum Verkauf: Marie-Theres und Johannes – zwei Kreationen, die nach den Bäckerskindern benannt sind.

Simonis übertrifft seine eigenen hohen Qualitätsansprüche jedes Mal aufs Neue. Robert Weichslbaum steht für ‚puren Geschmack, pure Zutaten‘ und selbst Gebackenes. Gemeinsam haben sie sich ein modernes Marktkonzept für THE AMBASSY überlegt. Eine Kooperation auf höchstem Niveau für alle Beteiligten. Davon profitieren nicht nur die Laufkundschaft, sondern auch die Bewohner des Landmark-Buildings, in dem sämtliche Vorzüge des urbanen und zeitgemäßen Wohnens vereint werden.

Robert Weichslbaum zeigt sich voller Vorfreude: „Bei einem derartigen Pop-up-Store konnten wir bis dato noch nicht mitwirken. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir innerhalb dieses exklusiven Wohnprojekts THE AMBASSY Teil dieses Marktkonzepts sind.“ Simonis und Weichslbaum haben nun einen weiteren Ort geschaffen, an dem sich Konsumenten verwöhnen und inspirieren lassen können.

Wer von all diesen Vorzügen als Bewohner von THE AMBASSY profitieren möchte, kann derzeit noch die Chance nutzen und eine der begehrten Luxus-Wohnungen beziehen. Besichtigungen können jederzeit vereinbart werden.

THE AMBASSY: Exklusives Wohnen am Stadtpark

In einer der besten Innenstadtlagen Wiens, im traditionellen Botschaftsviertel im 3. Wiener Gemeindebezirk, liegt das Projekt »THE AMBASSY«.

Mit seiner preisgekrönten Architektur, raumhoher Vollverglasung, ausgeklügeltem Sicherheitskonzept, Concierge-Service, exklusivem Privatkino, bequemer Club Lounge und übergroßen Parkplätzen in der hauseigenen Tiefgarage bleiben keine Wünsche offen.

Die Luxus-Apartments schaffen durch die - für einen Neubau sehr ungewöhnlich - bis zu drei Meter hohen Räume mit durchdachten Grundrissen ein tolles Wohngefühl. Die großzügigen Freiflächen laden zum Sonnenbaden oder zur nächsten Grill-Party ein.

Weitere Informationen unter www.theambassy.com

