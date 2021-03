EANS-Adhoc: ams AG / Rückkauf eigener Wandelanleihen

22.03.2021

Premstaetten - Rückkauf eigener Wandelanleihen (USD 350'000'000 0.875% Kupon Wandelanleihe 2017 - 2022, EUR 600'000'000 Null-Kupon Wandelanleihe 2018 - 2025 sowie EUR 760'000'000 2.125% Kupon Wandelanleihe 2020 - 2027) durch ams AG, Premstätten, Österreich

Die ams AG, mit Sitz an der Tobelbader Strasse 30, 8141 Premstätten, Österreich ("ams" oder die "Gesellschaft"), hat am 28. September 2017 eine 0.875% Kupon Wandelanleihe in der Höhe von USD 350'000'000 mit einer fünfjährigen Laufzeit (bis 28. September 2022) und einer Stückelung von USD 200'000 je Schuldverschreibung begeben (ISIN: DE000A19PVM4) ("2017-USD-Wandelanleihe"). Vom 12. März bis 30. Dezember 2019 hat die Gesellschaft bereits USD- Wandelanleihen im Umfang von nominal USD 29'600'000 zurückgekauft und annulliert. Aktuell ausstehend sind somit noch 2017-USD-Wandelanleihen in der Höhe von USD 320'400'000. Am 5. März 2018 hat ams sodann eine Null-Kupon Wandelanleihe in der Höhe von EUR 600'000'000 mit einer siebenjährigen Laufzeit (bis 5. März 2025) und einer Stückelung von EUR 200'000 je Schuldverschreibung begeben (ISIN: DE000A19W2L5) ("2018-EUR-Wandelanleihe"). Vom 12. März bis 30. Dezember 2019 hat die Gesellschaft bereits EUR- Wandelanleihen im Umfang von EUR 75'600'000 zurückgekauft und annulliert. Aktuell ausstehend sind somit noch EUR-Wandelanleihen in der Höhe von EUR 524'400'000. Am 3. November 2020 hat ams eine dritte Wandelanleihe Grundlage und Umfang des ausgegeben, diesmal eine 2.125% Kupon Wandelanleihe Rückkaufs in der Höhe von EUR 760'000'000 mit einer siebenjährigen Laufzeit (bis 3. November 2027) und einer Stückelung von EUR 100'000 je Schuldverschreibung (ISIN: DE000A283WZ3) ("2020-EUR- Wandelanleihe" und gemeinsam mit der 2017-USD- Wandelanleihe und der 2018-EUR-Wandelanleihe, die "Wandelanleihen"). Die im Fall einer Wandlung der Wandelanleihen notwendigen ams-Inhaberaktien, die an der SIX Swiss Exchange kotiert sind (ISIN: AT0000A18XM4) ("ams- Inhaberaktien"), werden nach freiem Ermessen der Gesellschaft aus genehmigtem oder bedingtem Kapital geschaffen, oder es werden bereits bestehende ams- Inhaberaktien geliefert. Die Wandelanleihen sind insbesondere am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel zugelassen. Der Vorstand der ams hat beschlossen, die Wandelanleihen bis zu einem maximalen Umfang von EUR 100'000'000 (per Datum dieses Rückkaufinserats entsprechend rund USD 119'000'000 bzw. CHF 110'000'000) zurückzukaufen. Das Grundkapital der Gesellschaft ist aktuell in 274'289'280 ams-Inhaberaktien eingeteilt. Der beschlossene Rückkauf der Wandelanleihen bezieht sich auf Veräusserungsrechte im Umfang von weniger als 10% des Grundkapitals. ams bezweckt mit dem Rückkauf der Wandelanleihen (i) die Reduktion der Verbindlichkeiten aus den Zweck Wandelanleihen durch Einziehung und Annullierung von zurückgekauften Wandelanleihen und (ii) die Verbesserung der Kapitalstruktur. Der Rückkauf der Wandelanleihen wird am 8. April 2021 aufgenommen und dauert bis längstens 30. Dezember 2021. Dauer ams behält sich das Recht vor, dieses Rückkaufprogramm jederzeit zu beenden und hat zu keinem Zeitpunkt eine Verpflichtung, Wandelanleihen zurückzukaufen. ams wird je nach Marktgegebenheiten als Käuferin auftreten. Der Rückkauf zum Marktpreis wird, wie bei Ausserbörslicher und Wandelanleihen marktüblich, ausserbörslich (OTC) börslicher Handel sowie, wo opportun, an den relevanten internationalen Handelsplätzen durchgeführt. Das maximale tägliche Rückkaufvolumen gemäss Art. 123 Abs. 1 lit. c der Schweizer Verordnung über die Maximales tägliches Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Rückkaufvolumen Effekten- und Derivatehandel ("FinfraV") für die 2017-USD-Wandelanleihe beträgt USD 2'000'000, für die 2018-EUR-Wandelanleihe EUR 5'000'000 und für die 2020-EUR-Wandelanleihe EUR 5'000'000. Die HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Beauftragte Bank Deutschland ("HSBC") wurde von ams beauftragt, den Rückkauf der Wandelanleihen durchzuführen. Zwischen ams und HSBC besteht gemäss Art. 124 Abs. 2 lit. a und Abs. 3 FinfraV eine Delegationsvereinbarung, wonach HSBC unter Einhaltung Delegationsvereinbarung von festgelegten Parametern unabhängig Rückkäufe tätigt. ams hat das Recht, diese Delegationsvereinbarung ohne Angabe von Gründen jederzeit aufzuheben oder gemäss Art. 124 Abs. 3 FinfraV abzuändern. ams wird auf ihrer Website laufend über die im Rahmen Veröffentlichung der des Rückkaufprogramms getätigten Rückkäufe Rückkauftransaktionen informieren: https://ams.com/convertible-bond-buy- back Per 12. März 2021 hielt ams direkt und indirekt 13'615'960 ams-Inhaberaktien, was 4.96% der Stimmrechte und des Grundkapitals von ams entspricht. ams hielt zum gleichen Zeitpunkt keine eigenen Wandelanleihen. Per Datum dieses Inserats verfügt ams in Bezug auf die 2017-USD-Wandelanleihe über 4'863'056 Eigenbestand / Veräusserungsrechte (mit Realerfüllung) bezüglich Wandelanleihen 4'863'056 (oder 1.77%) ams-Inhaberaktien. In Bezug auf die 2018-EUR-Wandelanleihe verfügt ams über 6'254'831 Veräusserungsrechte (mit Realerfüllung) bezüglich 6'254'831 (oder 2.28%) ams-Inhaberaktien. In Bezug auf die 2020-EUR-Wandelanleihe verfügt ams über 27'416'137 Veräusserungsrechte (mit Realerfüllung) bezüglich 27'416'137 (oder 10.00%) ams-Inhaberaktien. Gemäss letzten Offenlegungsmeldungen der jeweiligen Aktionäre und Aktionärsgruppen halten die folgenden Aktionäre resp. Aktionärsgruppen Beteiligungen von 3% Massgebliche Aktionäre oder mehr der Stimmrechte und des Grundkapitals von ams (im Sinne von Art. 120 des Schweizer Bundesgesetzes über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel ("FinfraG")):

Derivative In % der Erwerbs- (EP) Aktionär / Anzahl Stimmen oder Aktionärsgruppe Inhaberaktien und des Veräusserungs-Kapitals positionen (VP) Temasek

Holdings 4'562'465* 5.404% - (Private)

Limited

UBS Fund

Management 10'818'741 3.94% - (Switzerland)

AG

BlackRock, Inc. 9'610'705 3.5% EP 0.106% / VP 0.24%

* Offenlegungsmeldung Temasek vom Jahr 2018 vor Kapitalerhöhung der ams im Jahr 2020 und nun erhöhter Anzahl ausstehender Aktien der ams, seitdem keine weitere Offenlegungsmeldung von Temasek. ams hat keine Kenntnis darüber, ob diese Aktionäre und Aktionärsgruppen Wandelanleihen halten und im Rahmen des Rückkaufprogramms anzudienen beabsichtigen. Im Sinne der geltenden Bestimmungen bestätigt ams, Nicht-öffentliche dass sie bei Veröffentlichung dieses Inserats über Informationen keine nicht-öffentlichen Informationen verfügt, die die Entscheidung der Eigentümer von Anteilen der Wandelanleihen massgeblich beeinflussen könnten. Die Übernahmekommission hat am 19. März 2021 gemäss Kap. 6.2 des UEK-Rundschreibens Nr. 1 vom 27. Juni 2013 (Stand am 1. Januar 2016) folgende Verfügung erlassen: 1. Der Rückkauf der Wandelanleihe 2017 (ISIN DE000A19PVM4), der Wandelanleihe 2018 (ISIN DE000A19W2L5) und der Wandelanleihe 2020 (ISIN DE000A283WZ3) von ams AG zum Marktpreis in einem Umfang von maximal EUR 100'000'000 wird von der Anwendung der ordentlichen Bestimmungen über die öffentlichen Kaufangebote freigestellt. 2. ams AG werden folgende Ausnahmen von den Voraussetzungen und Auflagen für Rückkaufprogramme gewährt: 1. ams AG wird bewilligt, das Rückkaufprogramm für die Wandelanleihe 2017 (ISIN DE000A19PVM4), für die Wandelanleihe 2018 (ISIN DE000A19W2L5) und für die Wandelanleihe 2020 (ISIN DE000A283WZ3) unter Ausschluss der Aktien von ams AG vorzunehmen. 2. ams AG wird bewilligt, die Rückkäufe durch Verfügung der die mandatierte Bank HSBC Trinkaus & Übernahmekommission Burkhardt AG ausserbörslich (OTC) sowie, falls opportun, an den relevanten internationalen Handelsplätzen vorzunehmen. 3. ams AG wird für die Dauer des Rückkaufprogramms abweichend von Art. 123 Abs. 1 lit. c FinfraV erlaubt, pro Tag Rückkäufe im Umfang von bis zu USD 2'000'000 für die Wandelanleihe 2017 (ISIN DE000A19PVM4), bis zu EUR 5'000'000 für die Wandelanleihe 2018 (ISIN DE000A19W2L5) und bis zu EUR 5'000'000 für die Wandelanleihe 2020 (ISIN DE000A283WZ3) zu tätigen. 3. Diese Verfügung wird nach der Publikation des Rückkaufinserats von ams AG auf der Webseite der Übernahmekommission veröffentlicht. 4. Sollte ams AG nach Eröffnung dieser Verfügung, aber vor der Publikation des Rückkaufinserats beschliessen, auf den Rückkauf der Wandelanleihe 2017, der Wandelanleihe 2018 und der Wandelanleihe 2020 zu verzichten, wird von der Publikation dieser Verfügung abgesehen. 5. Die Gebühr zu Lasten von ams AG beträgt CHF 20'000.

Schweizerisches Recht (unter Ausschluss der Anwendbares Recht und Gerichtsstand Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts) / Stadt Zürich, Zürich 1, Schweiz

Hinweis: Dieses Inserat stellt keinen Prospekt im Sinne von Art. 35 ff. des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes dar.

This offer is not made in the United States of America and to US persons and may be accepted only by non-US persons and outside of the United States. Offering materials with respect to this offer may not be distributed in or sent to the United States and may not be used for the purpose of solicitation of an offer to purchase or sell any securities in the United States.

ISIN Valorennummer 2017-USD-Wandelanleihe DE000A19PVM4 38458485 2018-EUR-Wandelanleihe DE000A19W2L5 40669152 2020-EUR-Wandelanleihe DE000A283WZ3 57944471

Ort, Datum Premstätten, 22. März 2021

Rachat d'emprunts convertibles propres (emprunt convertible 2017 - 2022 de USD 350'000'000 à 0.875% d'intérêt, emprunt convertible 2018 - 2025 EUR 600'000'000 à zéro coupon, ainsi que emprunt convertible 2020 - 2027 de USD 760'000'000 à 2.125% d'intérêt) par ams AG, Premstätten, Autriche

ams AG, sise à Tobelbader Strasse 30, 8141 Premstätten, Autriche ("ams" ou la "Société"), a émis le 28 septembre 2017 un emprunt convertible à hauteur de USD 350'000'000 à 0.875% d'intérêt avec une échéance de cinq ans (jusqu'au 28 septembre 2022) et une valeur nominale unitaire de USD 200'000 par titre obligataire (ISIN: DE000A19PVM4) ("Emprunt Convertible 2017 en USD"). Entre le 12 mars et le 30 décembre 2019, la Société a déjà racheté et annulé des obligations convertibles en USD pour un montant nominal de USD 29'600'000. Par conséquent, des obligations convertibles 2017 en USD d'un montant de USD 320'400'000 sont actuellement encore en circulation. Le 5 mars 2018, ams a ensuite émis un emprunt à coupon zéro à hauteur de EUR 600'000'000 avec une échéance de sept ans (jusqu'au 5 mars 2025) et une valeur nominale unitaire de EUR 200'000 par titre obligataire (ISIN: DE000A19W2L5) ("Emprunt Convertible 2018 en EUR"). Entre le 12 mars et le 30 décembre 2019, la Société a déjà racheté et annulé des obligations convertibles en EUR pour un montant nominal de EUR 75'600'000. Par conséquent, des obligations convertibles 2017 en EUR d'un montant de USD 524'400'000 sont actuellement encore en circulation. Le 3 novembre 2020, ams a émis un troisième emprunt convertible, soit un emprunt convertible à hauteur de EUR 760'000'000 à Fondement et étendue du rachat 2.125% d'intérêt avec une échéance de sept ans (jusqu'au 3 novembre 2027) et une valeur nominale unitaire de EUR 100'000 par titre obligataire (ISIN: DE000A283WZ3) ("Emprunt Convertible 2020 en EUR", et ensemble avec l'Emprunt Convertible 2017 en USD et l'Emprunt Convertible 2018 en EUR, les "Emprunts Convertibles"). Les actions au porteur ams nécessaires en cas de conversion des Emprunts Convertibles, lesquelles sont cotées à la SIX Swiss Exchange (ISIN: AT0000A18XM4) ("Actions au Porteur ams"), seront soit créées à partir du capital autorisé ou conditionnel, soit remises par des Actions au Porteur ams existantes, à la discrétion de la Société. Les Emprunts Convertibles sont également notamment admis au négoce sur l'Open Market de la Bourse de Francfort. Le comité directeur de ams a décidé de racheter les Emprunts Convertibles pour un montant maximum de EUR 100'000'000 (correspondant à environ USD 119'000'000 ou CHF 110,000,000 à la date de la présente annonce de rachat). Le capital-actions de la Société est actuellement divisé en 274'289'280 Actions au Porteur ams. Le rachat des Emprunts Convertibles décidé porte sur des droits d'aliénation s'élevant à moins de 10% du capital-actions. Avec le rachat des Emprunts Convertibles, ams vise à (i) la réduction des passifs But relatifs aux Emprunts Convertibles par le retrait et l'annulation des Emprunts Convertibles rachetées et (ii) l'amélioration de la structure du capital. Le rachat des Emprunts Convertibles débutera le 8 avril 2021 et durera jusqu'au 30 décembre 2021 au plus tard. Durée ams se réserve le droit de mettre fin à ce programme de rachat à tout moment et n'a à aucun moment une obligation de racheter des Emprunts Convertibles. ams se portera acheteur suivant l'évolution du marché. Comme il est d'usage sur le marché des Négoce hors bourse et transaction en emprunts convertibles, le rachat au prix du bourse marché s'effectue hors bourse (OTC) et, le cas échéant, sur les plates-formes de négociation internationales concernées. Le volume journalier maximal des rachats selon l'art. 123 al. 1 let. c de l'ordonnance suisse sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de Volume journalier de rachat maximum valeurs mobilières et de dérivés ("OIMF") est de USD 2'000'000 pour l'Emprunt Convertible 2017 en USD, de EUR 5'000'000 pour l'Emprunt Convertible 2018 en EUR et de EUR 5'000'000 pour l'Emprunt Convertible 2020 en EUR. HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, Düsseldorf, Banque mandatée Allemagne ("HSBC") a été mandatée par ams pour procéder au rachat des Emprunts Convertibles. ams et HSBC ont conclu une convention de délégation selon l'art. 124 al. 2 let. a et al. 3 OIMF en vertu de laquelle HSBC effectue les rachats de manière Convention de délégation indépendante, dans le respect des paramètres déterminés. ams a le droit de résilier ladite convention de délégation à tout moment sans indication de motifs ou de la modifier conformément à l'art. 124 al. 3 OIMF. ams communiquera en permanence les rachats Publications des opérations de effectués dans le cadre du programme de rachat rachat sur son site Internet à l'adresse suivante: https://ams.com/convertible-bond- buy-back En date du 12 mars 2021, ams détenait directement et indirectement 13'615'960 Actions au Porteur ams, ce qui représente 4.96% des droits de vote et du capital- actions de ams. À la même date, ams ne détenait pas d'Emprunts Convertibles propres. À la date de cette annonce, par rapport à l'Emprunt Convertible 2017 en USD, ams dispose de 4'863'056 droits d'aliénation Actions propres / Emprunts (avec droits d'exécution en nature) convertibles relatifs à 4'863'056 (soit 1.77%) Actions au Porteur ams. Par rapport à l'Emprunt Convertible 2018 en EUR, ams dispose de 6'254'831 droits d'aliénation (avec droits d'exécution en nature) relatifs à 6'254'831 (soit 2.28%) Actions au Porteur ams. Par rapport à l'Emprunt Convertible 2020 en EUR, ams dispose de 27'416'137 droits d'aliénation (avec droits d'exécution en nature) relatifs à 27'416'137 (soit 10%) Actions au Porteur ams. Sur la base des dernières déclarations de participations des actionnaires et des groupes d'actionnaires respectifs, les actionnaires et groupes d'actionnaires suivants détiennent des participations de Actionnaires importants 3% ou plus des droits de vote et du capital-actions de ams (au sens de l'art. 120 de la loi fédérale suisse sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés ("LIMF")):

Positions En % d'achat Actionnaire / Nombre des (PA) et Groupe d'actions voix et de vente d'actionnaires au porteur du (PV) de capital dérivés

Temasek

Holdings 4'562'465* 5.404% - (Private)

Limited

UBS Fund

Management 10'818'741 3.94% - Switzerland AG

BlackRock, PA 0.106% Inc. 9'610'705 3.5% / PV 0.24%

* Déclaration de participations de Temasek en 2018 avant l'augmentation de capital de ams en 2020 et désormais nombre plus élevé d'actions de ams en circulation, depuis lors plus aucune déclaration de participations de Temasek. ams ne sait pas si les actionnaires et groupes d'actionnaires susmentionnés détiennent des Emprunts Convertibles et envisagent de les réaliser dans le cadre du programme de rachat. ams confirme qu'elle ne dispose pas, au moment de la publication de la présente annonce, d'informations non publiques Informations non publiques susceptibles d'influer de manière déterminante sur la décision des porteurs de parts d'Emprunts Convertibles au sens des dispositions applicables. En date du 19 mars 2021, la Commission des OPA a rendu, conformément au chap. 6.2 de la Circulaire COPA n°1 du 27 juin 2013 (état au 1er janvier 2016), la décision suivante (traduction libre de l'original en allemand): 1. Le rachat de l'emprunt convertible 2017 (ISIN DE000A19PVM4), de l'emprunt convertible 2018 (ISIN DE000A19W2L5) et de l'emprunt convertible 2020 (ISIN DE000A283WZ3) de ams AG au prix du marché pour un montant ne dépassant pas EUR 100'000'000 est exempté de l'application des dispositions ordinaires relatives aux offres publiques d'achat. 2. Les dérogations suivantes aux exigences et conditions des programmes de rachat sont octroyées à ams AG: 1. ams AG est autorisée à réaliser le programme de rachat pour l'emprunt convertible 2017 (ISIN DE000A19PVM4), pour l'emprunt convertible 2018 (ISIN DE000A19W2L5) et pour l'emprunt convertible 2020 (ISIN DE000A283WZ3) à l'exception des actions d'ams AG. 2. ams AG est autorisée à effectuer les rachats de gré à gré (OTC) Décision de la Commission des OPA par l'intermédiaire de la banque mandatée HSBC Trinkaus & Burkhardt AG et, le cas échéant, sur les plateformes de négociation internationales concernées; 3. ams AG est autorisée, pour la durée du programme de rachat en dérogation à l'art. 123 al. 1 let. c OIMF, à effectuer des rachats jusqu'à USD 2'000'000 pour l'emprunt convertible 2017 (ISIN DE000A19PVM4), jusqu'à EUR 5'000'000 pour l'emprunt convertible 2018 (ISIN DE000A19W2L5) et jusqu'à EUR 5'000'000 pour l'emprunt convertible 2020 (ISIN DE000A283WZ3) par jour. 3. Cette décision sera publiée sur le site internet de la Commission des OPA après la publication de l'annonce de rachat par ams AG. 4. Si ams AG décide, après la communication de cette décision mais avant la publication de l'annonce de rachat, de renoncer au rachat de l'emprunt convertible 2017, de l'emprunt convertible 2018 et de l'emprunt convertible 2020, cette décision ne sera pas publiée. 5. Les frais à la charge de ams AG s'élèvent à CHF 20'000. Droit suisse (à l'exclusion des règles de Droit applicable et for conflit du droit international privé) / Ville de Zurich, Zurich 1, Suisse

Note: La présente annonce ne constitue pas un prospectus au sens des art. 35 ss de la loi fédérale suisse sur les services financiers.

This offer is not made in the United States of America and to US persons and may be accepted only by non-US persons and outside of the United States. Offering materials with respect to this offer may not be distributed in or sent to the United States and may not be used for the purpose of solicitation of an offer to purchase or sell any securities in the United States.

ISIN Numéro de valeur Emprunt convertible 2017 en USD DE000A19PVM4 38458485 Emprunt convertible 2018 en EUR DE000A19W2L5 40669152 Emprunt convertible 2020 en EUR DE000A283WZ3 57944471

Lieu, date Premstätten, 22 mars 2021

