BDO Branchenbarometer: So geht es Österreichs Hotellerie

Wien (OTS) - BDO berät zahlreiche Unternehmen aus Tourismus und Hotellerie. Ein aktuelles Stimmungsbild der Branche.

„Bei der Vielzahl an Maßnahmen ist es für Unternehmerinnen und Unternehmer nur sehr schwer möglich, im Förderdschungel den Überblick zu bewahren. Neben der hohen Komplexität lassen die Auszahlungen teilweise sehr lange auf sich warten und sind von hohem bürokratischen Aufwand geprägt“, fasst Hotellerie-Experte Wolfgang Mader, Partner bei BDO, die Lage zusammen. Dementsprechend gaben im BDO Branchenbarometer nur rund 29% der Befragten an, dass die aktuellen Maßnahmen ihrer Meinung nach ausreichend sind, wobei auf die hohe Komplexität der Situation hingewiesen wurde. Weitere 29% empfanden die Maßnahmen als nicht ausreichend. Die meisten Befragten (42%) äußersten sich dahingehend, dass sie die Förderungen als ungerechtfertigt einstufen, da es teilweise zu Unter- bzw. in manchen Fällen auch Überförderungen kommt.

„Die Förderungen waren vor allem bei kleineren und mittleren Unternehmen insbesondere für November und Dezember 2020 mit dem Umsatzersatz recht großzügig und auch derzeit werden mit einer Kombination aus Fixkostenzuschuss und Ausfallbonus bis zu einer Förderhöchstgrenze von EUR 1,8 Mio. mehr als nur die bloßen Fixkosten gedeckt. Bei größeren Unternehmen werden durch den Verlustersatz allerdings effektiv nur 70% des steuerlichen Verlustes bis zu maximal EUR 10 Mio. abgegolten.“, präzisiert Wolfgang Mader.

Es verfestigt sich derzeit die Rechtsmeinung, dass im Fall von angeordneten Schließungen nicht die volle Miete zu bezahlen ist. Im Februar 2021 gaben jedoch noch 32,39% der von BDO befragten Touristikerinnen und Touristiker an, dass bezüglich der Miet- und Pachtzahlungen noch immer keine Einigung erzielt wurde, bei 30,98% wurden die Zahlungen gestundet, nur 14,08% der Betroffenen konnten einen Nachlass erwirken. Zwar hatten im Februar 2021 60,57% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer angegeben, noch keine Bankenfinanzierung beantragt zu haben, immerhin ein Drittel (36,62%) hatte allerdings um diese angesucht und sie bewilligt bekommen. Die Aussichten für die Zukunft sind dennoch wenig optimistisch: Nur 5,63% gehen davon aus, dass die Situation mithilfe der Förderungen gelöst werden kann, 28,18% glauben an ein Überleben des Großteils der Betriebe, die überwiegende Mehrheit (66,19%) rechnet mit Pleiten bzw. Übernahmen in der Hotel- und Tourismusbranche.

Zur Umfrage:

Die Umfrage wurde am 17.2.2021 im Rahmen des Webinars „Verzögerter Neustart für die Hotel- und Tourismusbranche – Lösungen und Zukunftsvisionen“ durchgeführt. Live zu den Förderungen befragt wurden 214 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Hotel- und Tourismusbranche in Deutschland und Österreich, 71 beantworteten Fragen zu Miet- und Pachtnachlässen, Bankenfinanzierungen und ihren Erwartungen zur Entwicklung der Branche vorab. Die Umfrage ist daher als nicht repräsentativ, sondern als aktuelles Stimmungsbild zu verstehen.

Einen Überblick aller Covid-19-Förderungen der Regierung inklusive Voraussetzungen und Kombinationsmöglichkeiten finden Sie unter bdo.at/covid19.

