XIAOMI: Smarte Produkte zu smarten Preisen ab sofort in Österreich

Der börsennotierte Tech-Konzern startet unter Leitung des Country Managers in Österreich mit dem Verkaufsstart des neuen Premium-Smartphones Mi 11 eine Vertriebsoffensive

Wien (OTS) - Der Tech-Konzern XIAOMI wurde vor 10 Jahren als Start-Up in China gegründet und belegt am weltweiten Smartphone-Markt aktuell den dritten Platz. „Ich freue mich, dass wir mit XIAOMI nun in Österreich durchstarten und dass das neue Premium-Smartphone Mi 11 für österreichische Nutzerinnen und Nutzern ab sofort erhältlich ist. XIAOMI steht für innovative und qualitativ hochwertige Premium-Produkte zu smarten Preisen und gilt daher zurecht als Game-Changer am Markt“, so Kurt Manninger, Country Manager von XIAOMI Österreich, bei XIAOMIs Vorstellung heute in Wien. XIAOMI ist aktuell in über 90 Märkten weltweit tätig und konnte 2019 dabei einen Umsatz von 25 Mrd. Euro verzeichnen, was einem jährlichen Wachstum von 91Prozent entspricht.

Neuer Country Manager in Österreich

Kurt Manninger ist seit September 2020 Country Manager von XIAOMI Österreich und verfügt über eine langjährige Expertise in der Telekommunikationsbranche. In den letzten mehr als 20 Jahren bekleidete er diverse Funktionen im Telekom Business. Zu Beginn seiner Karriere hatte er maßgeblichen Anteil bei T-Mobile am nationalen und internationalen Aufbau des Handy-Geschäfts. Zuletzt war er Sales Director von Huawei Österreich.

Start des neuen Smartphone-Flagschiffs in Österreich

Unter dem Motto „Spotlight on. The new generation of movie lover´s phone“ wurde das neue Mi 11 beim Online Global Launch Event am 8. Februar 2021 der Öffentlichkeit präsentiert. Das Mi 11 ist ein hochwertiges Premium-Gerät mit einigen bahnbrechenden Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger-Modell und wurde bereits mit „Sehr gut[1]“ im Chip-Test ausgezeichnet. Zu den Neuerungen zählt ein Qualcomm® Snapdragon™ 888-Chipsatz, eine 108-MP-Dreifach-Rückkamera, Cinematic Audio und kabelloses Laden mit einer Leistung von 50 Watt. Das Mi 11 wird in Österreich ab 25. März 2021 zum Verkauf stehen und bei Magenta erhältlich sein. Hier gibt es auch ein besonderes Angebot und die Möglichkeit das Mi 11 schon vorab zu bestellen: Bei Registrierung und Bestellung des Mi 11 gibt es für die Kundinnen und Kunden eine Mi Watch gratis dazu. Das Mi 11 gibt es in Österreich in zwei Farben, Midnight Gray und Horizon Blue, sowie in zwei Speichervarianten: 8GB+128GB und 8GB+256GB mit verbessertem LPDDR5 3200MHz RAM + UFS 3.1 Speicher.

XIAOMI als Gamechanger der Branche

Neben den zahlreichen herausragenden Smartphones bietet XIAOMI eine Vielzahl an smarten Produkten an, die durch IoT miteinander verbunden und zentral steuerbar sind. XIAOMIs Mission ist es außergewöhnliche Produkte mit fairen Preisen zu kreieren, um ein besseres Leben durch innovative Technologien zu ermöglichen. Durch die neuesten Innovationen, wie der neuen Mi Air Charge-Technologie oder den einziehbaren Weitwinkelobjektiv-Technologie bei Smartphones fungiert XIAOMI als Gamechanger in der Technologiebranche.

[1] Ausgezeichnet mit „Sehr gut“ von chip.de

