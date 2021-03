Grüne Wien/Kunrath, Hirschenhauser: Mädchen im roten Mantel steht Lueger gegenüber und zeigt: Niemals vergessen!

Wien (OTS) - „Heute wollen wir mit einer Aktion auf das mehr als problematische Karl-Lueger-Denkmal hinweisen. Das Mädchen im roten Mantel aus dem Film Schindlers Liste steht Lueger mutig gegenüber, um zu zeigen: Niemals vergessen“, sagt Niki Kunrath, Gemeinderat der Grünen Wien.

Die Grünen Wien haben heute am Luegerplatz die Statue des Mädchens im roten Mantel aus „Schindlers Liste“ enthüllt. Sie zeigt deutlich: Niemals vergessen!

„Lueger hat mit seiner Rhetorik eines politischen Antisemitismus eine aggressive Stimmung im Land befeuert, die über seinen Tod hinauswirkt. Antisemitismus darf in Wien keinen Platz haben – weder in den Köpfen der Menschen, noch in unserem Stadtbild“, sagt Alexander Hirschenhauser, Klubvorsitzender der Grünen Innere Stadt.

Am Dienstag, 23. März laden die Grünen Innere Stadt zu einer Online-Diskussion auf Zoom mit dem Titel „Denkmäler neu Denken!“. Mit dabei sind Eva Blimlinger, Historikerin, Grüne Abgeordnete zum Nationalrat und Sprecherin für Kunst & Kultur, Elena Messner, Kulturwissenschaftlerin unf Autorin und Peter Zamory aus Hamburg, Mitglied der Hamburger Bürgerschaft und Sprecher für Erinnerungskultur der Hamburger Grünen. Bitte um Anmeldung unter innerestadt @ gruene.at.





Rückfragen & Kontakt:

Kommunikation Grüne Wien

(+43-1) 4000 - 81814

presse.wien @ gruene.at

http://wien.gruene.at