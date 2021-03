Das Viertelfinale der UEFA Champions League: beide Duelle Bayern vs. Paris SG & alle Spiele in der Original Sky Konferenz live nur bei Sky

Das Hinspiel des Klassikers zwischen Real Madrid und FC Liverpool sowie das Rückspiel Borussia Dortmund gegen Manchester City exklusiv in voller Länge nur bei Sky

Wien (OTS) - Die Auslosung am Freitag in Nyon hat Fußballfans gleich mehrere Highlight-Spiele im Viertelfinale der UEFA Champions League beschert. Sky Seher dürfen sich auf große europäische Fußballabende freuen.

Vom 6. April bis zum 14. April 2021 erwarten die Fußballfans bei Sky insgesamt vier große europäische Fußballnächte. Sky Seher haben die Möglichkeit jeden Abend ein Topspiel live und exklusiv zu verfolgen. Außerdem zeigt nur Sky alle acht Spiele und alle Tore des UEFA Champions League-Viertelfinales in der Original Sky Konferenz.

Der FC Bayern gegen Paris St. Germain live & exklusiv bei Sky

Die beiden Duelle zwischen dem FC Bayern München und Paris St. Germain zeigt Sky in voller Länge live & exklusiv. Sowohl das Hinspiel in der Allianz Arena als auch das Rückspiel in Paris ist nur bei Sky zu sehen.

Hinspiel des Klassikers zwischen Real Madrid und FC Liverpool live & exklusiv bei Sky

Mit der Neuauflage des Finales von 2018 erwartet Sky Seher ein wahrer Klassiker zum Auftakt der Viertelfinal-Partien. Sky präsentiert das Hinspiel zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool als Einzelspiel in voller Länge live & exklusiv.

Rückspiel von Borussia Dortmund gegen Manchester City live & exklusiv bei Sky

Sind Erling Haaland, Marco Reus & Co. bereit gegen das aktuell vielleicht beste Team Europas zu bestehen? Das Rückspiel des BVB gegen Manchester City in Dortmund zeigt Sky live & exklusiv in voller Länge.

Alle acht Viertelfinal-Partien im Rahmen der Original Sky Konferenz

Im Rahmen der Original Sky Konferenz können Sky Seher auch die Hinspiele Manchester City gegen Borussia Dortmund und FC Porto gegen Chelsea sowie die Rückspiele Chelsea gegen FC Porto und FC Liverpool gegen Real Madrid live verfolgen.

Das Viertelfinale der UEFA Champions League live bei Sky:

Hinspiele

Dienstag, 6.4.2021:

21:00 Uhr: Real Madrid – FC Liverpool, live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr: Manchester City – Borussia Dortmund, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Mittwoch, 7.4.2021:

21:00 Uhr: FC Bayern München – Paris St. Germain, live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr: FC Porto - Chelsea, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Rückspiele

Dienstag, 13.4.2021:

21:00 Uhr: Paris St. Germain – FC Bayern München, live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr: Chelsea – FC Porto, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

Mittwoch, 14.4.2021:

21:00 Uhr: Borussia Dortmund – Manchester City, live und exklusiv als Einzelspiel auf Sky Sport Austria 1 sowie in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr: FC Liverpool – Real Madrid, live in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 2

