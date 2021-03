Grossmann Immobilien: 80 neue Wohnungen am Felmayerpark in Schwechat

Wien (OTS) - Gemeinsam mit der ARE Austrian Real Estate entwickelt der Wiener Bauträger Grossmann Immobilien ein neues Wohnprojekt in Schwechat. Am bekannten Felmayerpark entstehen derzeit 80 Mietwohnungen zwischen 40 und 117 m² in bester Lage. Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2022 geplant.

Ein kleines Naturjuwel mitten in Schwechat: Der Felmayergarten im Zentrum der Stadt ist ein optimaler Ort für Entspannung, Kultur, Natur und Kulinarik. Der rund sechs Hektar große Park bietet zu jeder Jahreszeit viel Abwechslung für Groß und Klein.

Das aktuelle Wohnprojekt des Bauträgers Grossmann Immobilien befindet sich direkt neben diesem beliebten Naherholungsgebiet. Das Bauvorhaben, welches in Kooperation mit den Partnern Immobilienwelt Leiner und Heilig Immobilien errichtet wird, konnte bereits in einer frühen Projektphase an ARE Austrian Real Estate veräußert werden. Nun entwickeln die Immobilienunternehmen auf einer Fläche von ca. 2.550 m² insgesamt 80 neue Mietwohnungen.

„Neu bauen allein ist uns zu wenig. Ein Neubau muss auch tatsächlich Neues bieten. Das Bauprojekt am Felmayergarten wurde großzügig gedacht, modern geplant und einzigartig gestaltet. Durch den Einsatz einer Dachbegrünung leisten wir zudem einen wertvollen Beitrag zum ökologischen Bauen, und schaffen dadurch einen zusätzlichen Schall- und Wärmeschutz.“, so Benedikt Grossmann, Geschäftsführer Grossmann Immobilien.

Die zukünftigen Mieter erwartet ein elegantes und im zeitgenössischen Stil gehaltenes Wohngebäude. Jede Wohneinheit verfügt über eine Loggia, Terrasse oder einen Garten. Die großzügigen Freiflächen sollen dazu einladen, möglichst viel Zeit im Freien zu verbringen. An heißen Tagen schafft die Außenbeschattung Abhilfe. Zudem wird eine Tiefgarage über zwei Etagen mit 135 Stellplätzen errichtet, welche die zwei Gebäudekomplexe im Untergeschoss miteinander verbindet.

Die Lage des Projekts lässt keine Wünsche offen: Schwechat bietet seinen Bewohnern eine hohe Lebensqualität und ein vielfältiges Freizeitangebot. Neben zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten gibt es in der näheren Umgebung diverse Kindergärten und Schulen, sowie eine exzellente Gesundheitsversorgung. Zudem ist durch den Anschluss zur Autobahn S1 und A4 eine optimale Verkehrsanbindung gewährleistet.

Der Vertrieb der Mietwohnungen erfolgt exklusiv durch die Immobilienwelt Leiner.

Über Grossmann Immobilien

Seit über 20 Jahren steht die Grossmann Immobilien GmbH für anspruchsvolle Architektur, erfreuliche Stadtbilder, bauliche Handwerkskunst, Fairness in der Abwicklung und Handschlagqualität. Als Bauträger agiert die Grossmann Immobilien GmbH in einem quantitativ orientierten Markt, gibt aber stets der Qualität den Vorrang. Mehr Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.grossmann-immobilien.at

Bildmaterial

