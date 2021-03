Anstieg der Infektionen unter Schüler*innen stoppen!

Schulen für 2 Wochen schließen!

Wien (OTS) - Die 3. Welle erfasst gerade die Schulen und Kindergärten:

http://archiv.oeli-ug.at/Graph_Inzidenz_5bis14J.jpg zeigt,

dass die Inzidenzen bei den Kindern und Jugendlichen stark ansteigen.

Das Infektionsgeschehen korreliert dabei mit der Verbreitung der britischen Virusvariante.



Wenn jetzt nicht gehandelt wird, werden in den nächsten Wochen die Sars-CoV-2 Infektionen bei Kindern und Jugendlichen weiter zunehmen: Die Unabhängige Lehrer*innenvertretung rechnet damit, dass bis zu den Sommerferien mehr als 72.000 Kinder und eine noch höhere Zahl an Eltern infiziert sind. Unter den Kindern werden mehr als 3.000 nach ihrer Infektion am chronischen Erschöpfungssyndrom leiden und nicht wenige Eltern werden schwer erkranken.



Die ÖLI-UG fordert daher:

+ regionale Schließung der Schulen nach Ostern für 2 Wochen und Fernunterricht ohne mögliche Präsenzphasen, bis die 7-Tage-Inzidenz wieder auf das derzeitige Niveau Vorarlbergs gesunken ist;

+ danach behutsame Öffnung, alle 2 Tage hochwertige PCR-Gurgeltests in den Ballungsräumen und sensitive Selbsttests in den übrigen Regionen für alle in der Schule Anwesenden und Beibehaltung aller bisherigen Maßnahmen an den Schulen und Kindergärten.



Dass Kinder und Jugendliche - wie eine neue Studie aus England(1) zeigt - über ihre Familien zu Multiplikatoren in der Pandemie werden, kann verhindert werden.



