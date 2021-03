Platter: „Beeindruckender Vertrauensbeweis in einer herausfordernden Zeit“

Markus Wallner mit herausragendem Wahlergebnis als Landesparteiobmann der Vorarlberger Volkspartei wiedergewählt

Innsbruck (OTS) - Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner wurde beim heutigen Landesparteitag der Vorarlberger Volkspartei mit 98,87% als Obmann bestätigt. Tirols Landeshauptmann Günther Platter gratuliert seinem Vorarlberger Amtskollegen zu diesem herausragenden Ergebnis. „Für alle, die derzeit in politischer Verantwortung stehen, sind es schwierige und herausfordernde Zeiten. Das hervorragende Wahlergebnis für Markus Wallner ist ein beeindruckender Vertrauensbeweis, der seine erfolgreiche Arbeit für das Land Vorarlberg und für die Vorarlberger Volkspartei unterstreicht und zu dem ich ihm ganz herzlich gratuliere“, so Platter.



„Ich möchte mich auf diesem Wege bei ihm auch für die hervorragende Zusammenarbeit bedanken. Tirol und Vorarlberg stimmen sich auf allen Ebenen eng ab, unterstützen einander und arbeiten konstruktiv und vertrauensvoll zusammen. Markus Wallner ist nicht nur ein Amtskollege, sondern auch ein enger Weggefährte und Freund. Ich wünsche ihm weiterhin alles Gute und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm“, so Tirols Landeshauptmann Platter abschließend.

