VP-Mahrer: „Während Infektionszahlen weiter steigen, marschieren Neonazis, Rechtsextreme und Kickl-Sympathisanten durch Wien“

Wien (OTS) - „Während die Infektionszahlen weiter steigen und andere auf der Intensivstation um ihr Leben kämpfen, marschieren Neonazis, Rechtsextreme und Kickl-Sympathisanten heute unbeeindruckt durch Wien. Trotz der hohen Infektionszahlen und der drohenden Überlastung der Intensivkapazitäten haben die Demonstrierenden nach wie vor die Gefährlichkeit des Virus nicht verstanden und missbrauchen das Versammlungsrecht, um das Corona-Virus zu leugnen. Diese Demonstrationen tragen bedauerlicherweise auch dazu bei, dass Wien mittlerweile die zweithöchste Inzidenz österreichweit aufweist“, so der Sicherheitssprecher der neuen Volkspartei, Karl Mahrer.



Die Gefährlichkeit der Demo-Teilnehmer spiegle sich auch im Aufruf der Israelitischen Kultusgemeinde, wachsam zu sein, wider, so Mahrer: „Es kann doch nicht sein, dass das als Demo getarnte Zusammentreffen von Neonazis, Rechtsextremen und Kickl-Sympathisanten mittlerweile schon so weit führt, dass sich Jüdinnen und Juden zuhause verstecken müssen.“ Umso wichtiger sei das konsequente Eingreifen der Polizei, betont Karl Mahrer: „Ich danke allen Polizistinnen und Polizisten für ihren tatkräftigen Einsatz im Dienste der Republik. Bei diesen nahezu wöchentlichen Corona-Leugner-Demos handelt es sich um besonders schwierige und teils gefährliche Einsätze.“



