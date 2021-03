Kurz: „Herzliche Gratulation zur Wiederwahl, Markus Wallner!“

Landesparteiobmann der Vorarlberger Volkspartei mit überwältigender Mehrheit im Amt bestätigt

Wien (OTS) - „Herzliche Gratulation an Markus Wallner zur Wiederwahl als Landesparteiobmann der Vorarlberger Volkspartei. Es freut mich sehr, dass heute eine überwältigende Mehrheit von 98,87% Wallner neuerlich das Vertrauen ausgesprochen hat. In den vergangenen Monaten hat Markus Wallner als Landeshauptmann Vorarlbergs besonders viel Verantwortung getragen und ist dieser zu jeder Zeit gerecht geworden. Die niedrigen Infektionszahlen in Vorarlberg belegen eindrucksvoll, dass Markus Wallner Vorarlberg bislang ausgezeichnet durch diese Krise führt“, zeigt sich Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Sebastian Kurz erfreut über das großartige Ergebnis für Markus Wallner im Rahmen des virtuellen Parteitags der ÖVP Vorarlberg.



Der Generalsekretär der neuen Volkspartei, Axel Melchior, betont, dass Markus Wallner seit vielen Jahren Garant für den Erfolg der Vorarlberger Volkspartei ist: „Die Vorarlberger Volkspartei ist bei Markus Wallner in besten Händen. Ich wünsche ihm alles erdenklich Gute für die bevorstehenden Aufgaben und freue mich auf die Fortsetzung unserer stets vertrauensvollen und ausgezeichneten Zusammenarbeit.“



