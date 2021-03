Kostenlose Schnuppertickets für die Citybahn Waidhofen

LR Schleritzko: Wollen Bahn als innerstädtisches Mobilitätsangebot noch bekannter zu machen

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Stadt Waidhofen an der Ybbs, der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) und die Niederösterreich Bahnen stellen ab 29. März gemeinsam 1.000 kostenlose Schnuppertickets für die Citybahn Waidhofen zur Verfügung. „Wir haben die Citybahn im Sinne der Waidhofnerinnen und Waidhofner nachhaltig gesichert und im Rahmen eines Stufenplans attraktiviert. Jetzt gilt es, die ‚neue Citybahn‘ als innerstädtisches bedarfsgerechtes Mobilitätsangebot noch bekannter zu machen“, informiert Mobilitäts-Landesrat Ludwig Schleritzko.

„Mit unserer Citybahn können die Waidhofnerinnen und Waidhofner ‚ihre‘ Stadt von einer ganz neuen Seite erleben. Ein Schnupperticket gilt als Tageskarte für beliebig viele Fahrten am persönlichen Wunschtag“, ergänzt Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin Barbara Komarek.

Solange der Vorrat reicht. „Die limitierten Schnuppertickets für die Citybahn sind ab 29. März im Bürgerservice im offenen Rathaus erhältlich. Pro Person kann ein Ticket ausgegeben werden. Eine tolle Initiative für unsere Waidhofner Bürgerinnen und Bürger“, sagt Bürgermeister Werner Krammer.

Die Citybahn Waidhofen verbindet auf einer Strecke von 3,1 Kilometern den Bahnhof Waidhofen an der Ybbs mit dem Stadtzentrum. Sie verkehrt an Werktagen und am Samstagvormittag im Halbstundentakt und stellt einen wichtigen Bestandteil im öffentlichen Stadtverkehr dar. Durch die erhöhte Trassierung bieten sich bei der Fahrt beeindruckende Ausblicke auf die Stadt der Türme.

Weitere Informationen zur Citybahn Waidhofen und zu den Niederösterreich Bahnen gibt es unter www.citybahn.at und www.niederoesterreichbahnen.at sowie im Infocenter unter 02742 / 360 990-1000 (täglich von 7:30 Uhr bis 18:00 Uhr).

