ÖAMTC: Wiener Außenring Autobahn (A21) gesperrt

Starker Schneefall in Niederösterreich

Wien (OTS) - „Nachdem gegen 4:00 Uhr in der Nacht auf heute immer wieder Lkw auf der schneebedeckten Fahrbahn hängen geblieben waren, musste die Wiener Außenring Autobahn (A21) in beide Richtungen gesperrt werden“, meldeten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen Samstagfrüh. „Einige Lkw standen quer, von Unfällen ist derzeit nichts bekannt, Die Umleitung geht nur großräumig über Krems und Klosterneuburg, S33-S5-A22. Nach ersten Auskünften wird sich an der Lage bis ca. 9:00 Uhr nichts ändern, “ Auf vielen anderen Straßen in Niederösterreich wurden Kettenpflichten, besonders für Lkw ausgerufen.

