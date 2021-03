Die beste schlechteste Unterhaltung aller Zeiten: Die "SchleFaZ" Frühjahrsstaffel bei TELE 5

München (ots) - - SchleFaZ -

SchleFaZ lässt sein treues Band

Wieder flattern durch die Glotze;

Vertraute, grottenschlechte Rotze

Streift ahnungsvoll das Land.

Schundfilm-Schätze träumen schon,

Wollen balde kommen.

- Horch, von fern ein leiser Fernsehton!

SchleFaZ, ja du bist's!

Dich hab ich vernommen!

Oliver Kalkofe und Peter Rütten (2021)

SchleFaZ-Süchtige aufgepasst: Oliver Kalkofe und Peter Rütten haben sich wieder durch Tonnen von Schundstreifen in den Tiefen des schlechten Geschmacks gegraben - und vier äußerst misslungene Perlen für SchleFaZ ans Tageslicht gehoben. Direkt nach Ostern am Freitag, 9. April startet die Frühjahrsstaffel von #SchleFaZ - die schlechtesten Filme aller Zeiten mit den Folgen 121 - 124.

Nach ersten Analysen der hochdekorierten Wissenschaftler der TELE 5 Spielfilm-Redaktion kann bereits jetzt die frohe Kunde verbreitet werden: Es sind ausnahmslos deutsche TV-Erstausstrahlungen. Um folgende seltene Schundfilm-Schätze handelt es sich in der Frühjahrsstaffel:

"MACABRA - DIE HAND DES TEUFELS"

Freitag, 9. April 22.10 Uhr

Hände-Horror aus Mexiko:

In einer alten mexikanischen Silbermine finden Jennifer und Mark in einer silbernen Schatulle die linke Hand des Satans. Wer sie berührt, wird von ihr besessen und mutiert zum gnadenlosen Mörder. Und stirbt der Hand-Wirt, geht die freche Flunke einfach allein auf Solo-Killer-Tour - denn niemand entkommt der Hand des Teufels!

"AMERICA 3000"

Freitag, 16. April 22.10 Uhr

Sci-Fi aus den legendären Cannon-Filmstudios:

Nachdem in den späten Achtzigern die Erde durch einen Nuklearkrieg fast vollständig zerstört wurde, hat sich das Gesellschaftssystem unter den letzten Überlebenden komplett verändert: Im Jahr 2890 unterdrücken die herrschenden Frauen die Männer und halten sie als Sklaven, bis diese endlich den Aufstand wagen!

"ZOMBIE NIGHTMARE"

Freitag, 23. April 22.10 Uhr

No-Budget Horror aus Kanada:

Zum Hardrock-Soundtrack von Motörhead und Pantera gehen verfluchte Untote auf einen erbarmungslosen Rachefeldzug. Featuring 'Relic Hunter' Tia Carrere und den legendären Original TV-Bat Man aka Adam West!

"ANGELS - HÖLLENKOMMANDO"

Freitag, 30. April 22.10 Uhr

Der etwas andere Tanz in den Mai: Leichtbekleidete Vegas-Stripperinnen werden in einem knallharten Wochenendkurs von der CIA zu gnadenlosen Elite-Soldatinnen ausgebildet, um in einer Top-Secret-Undercover-Aktion eine Geisel aus der Hand von arabischen Terroristen zu befreien. Klingt nach einem perfekten Plan!

