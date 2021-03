Neu im PR-Desk: MediaContact-Plus mit top-aktuellen Journalistinnen- und Journalistenkontakten

PR-Desk bündelt weitere Service-Anwendung für Kommunikationsverantwortliche – MediaContact-Plus als Ergänzung zum Versand von Presseaussendungen via OTS-Netzwerk

Wien (OTS) - Der PR-Desk www.pr-desk.at, die zentrale Plattform für den täglichen Workflow von PR-Spezialistinnen und -Spezialisten zum Verbreiten, Beobachten und Recherchieren, ist um eine neue Anwendung reicher: „MediaContact-Plus“ bietet Userinnen und Usern des PR-Desk ab sofort Zugriff auf aktuelle internationale Journalistinnen- und Journalistenkontakte. Damit können Kommunikationsverantwortliche Kontakte nach Themen, Regionen sowie Medientypen filtern, persönliche sowie gezielt auf das Thema zugeschnittene Verteiler anlegen und diese in Form von E-Mail-Aussendungen kontaktieren.

„MediaContact-Plus ist eine ideale Ergänzung zum klassischen Versand von Presseaussendungen über das OTS-Netzwerk. Die Integration in den PR-Desk ist zudem ein weiterer wichtiger Schritt, um einen durchgängigen One-Stop-Shop für die Medienarbeit zu schaffen und so Kommunikationsfachleute in all ihren beruflichen Anforderungen optimal zu unterstützen“, sagt APA-OTS-Geschäftsführerin Julia Wippersberg. Insbesondere die Kontaktpflege und das Verwalten der eigenen Presseverteiler werden um ein Vielfaches erleichtert. Um eine hohe Datenqualität der Journalistinnen- und Journalistenkontakte zu gewährleisten, stellt ein internationales Rechercheteam regelmäßig sicher, dass stets top-aktuelle Daten zur Verfügung stehen.

Servicehinweis:

Einen ersten Eindruck von MediaContact-Plus erhalten registrierte PR-Desk-Nutzerinnen und -Nutzer über eine Demo-Version unter www.pr-desk.at.

APA-Comm

APA-Comm bietet hocheffiziente Lösungen für die PR- und Kommunikationsbranche: Produktion (Foto, Video, Grafik), Verbreitung von Presseinformationen, Mediendatenbank, Medienbeobachtung, Social Media Monitoring und Erfolgsmessung. APA-Comm ist die gemeinsame Marke der APA-Tochterunternehmen APA-OTS und APA-DeFacto, die in mehreren Bereichen zu den Marktführern bei Kommunikationsdienstleistungen in Österreich zählen.

Rückfragen & Kontakt:

Petra Haller

Unternehmenssprecherin APA – Austria Presse Agentur,

Leiterin Unternehmenskommunikation

Tel.: +43 1 360 60-5710

petra.haller @ apa.at

http://www.apa.at