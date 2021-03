LOOMIS-Mittermayer-Knopf: Wir wollen einen offenen und gepflegten Dialog wagen

LOOMIS ÖSTERREICH startet ab sofort einen offenen Facebook-Dialog nach klaren Regeln

Wien (OTS) - „Transparenz ist vielfach nur ein Lippenbekenntnis. Wir hingegen wollen mit einem gepflegten und offenen Dialog mehr Offenheit wagen. Aus diesem Grund werden wir unseren Facebook-Auftritt zu einem Ort der Begegnung machen“, so LOOMIS ÖSTERREICH Geschäftsführerin, Regina Mittermayer-Knopf. „Ab sofort wird die Bevölkerung eingeladen uns ihre Fragen via Facebook zukommen zu lassen. Auf diesem Kanal werden wir einen moderierten Dialog führen“, führt Mittermayer-Knopf weiter aus.

Für eine gepflegte Diskussion sind Spielregeln und eine professionelle Moderation unumgänglich. Unter folgenden Spielregeln soll diese Plattform ein Ort der Begegnung sein:

Jede Woche werden jene drei an uns gerichteten Fragen/Kommentare mit den meisten Likes/Engagement von uns beantwortet und bleiben dauerhaft sichtbar.

Jede Frage, die den Spielregeln entspricht, bleibt bis zu drei Wochen erhalten und kann mit einem „Gefällt mir“ im Rennen um Beantwortung bleiben.

Nach drei Wochen werden jene Fragen, die es nicht auf ein ausreichendes Quorum bei den Likes gebracht haben (niemals unter den drei mit den meisten Likes waren), von uns gelöscht.

Zu den Spielregeln eines gepflegten Dialogs gehört auch ein respektabler Umgangston. Unflätige Äußerungen, despektierliche Fragen, beleidigende oder diskriminierende Äußerungen werden kommentarlos gelöscht.

Der direkte Link zur Loomis Facebook Seite ist hier

Unter dem Reiter „Beiträge“ können uns ab sofort, nach den oben genannten Spielregeln jederzeit Fragen als Anstoß zum Dialog hinterlassen werden. Unter „Community“ befinden sich die bisherigen Besucher-Beiträge und man kann durch das Vergeben eines Likes oder das Kommentieren des Beitrags, den Beitrag damit zur Beantwortung empfehlen.

„Die gegenwärtige Pandemie hat Bargeld und Zahlungsvorgänge wieder neu thematisiert. Loomis geht mit der Zeit und ist im klassischen Bargeld Bereich genauso „daheim“ wie in diversen Hybridsystemen oder im digitalen Zahlungsverkehr. Wir freuen uns in diesem Sinn auf einen offenen Diskurs“, so Mittermayer-Knopf abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Brunswick Group

Oliver Huber

Managing Director AT & CEE

ohuber @ brunswickgroup.com