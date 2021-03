WKS Technik- und Leistungsstipendien für FH-Studierende

Trotz Corona-Einschränkungen: 55.000 Euro an Leistungs- und Technikstipendien für 58 Studierende; Wirtschaftskammer Salzburg unterstützt seit 2009 Auslandserfahrungen

Salzburg/Puch/Kuchl (OTS) - Von Südkorea bis Kanada, von Israel bis USA: Die Möglichkeiten, ein Semester während des Studiums oder ein Praktikum bei einem Unternehmen im Ausland zu absolvieren, sind vielfältig. Während Auslandsaufenthalte in Europa durch das Erasmus-Programm unterstützt werden, müssen außereuropäische Aufenthalte meist zur Gänze selbst finanziert werden. Hier hilft die Wirtschaftskammer Salzburg.

Ganz nach dem Motto „Glocalisation“ – also „think global, act local“ – eröffnet internationale Auslandserfahrung neue Perspektiven. Das erworbene Wissen kommt dann in weiterer Folge regional zum Einsatz. „Mit unseren Stipendien wollen wir die Studierendenmobilität erhöhen und Internationalisierung ermöglichen. Das kommt mittel- und langfristig sehr der heimischen Wirtschaft zugute“, sagt WKS-Präsident Peter Buchmüller.

WKS: Technischen Nachwuchs fördern

Neben den 23 Leistungsstipendien (seit 2009; heuer insgesamt 20.000 Euro) gab es 2020 erneut für 35 Studierende im Bereich Technik je 1.000 Euro. „Mit den Technik-Stipendien greifen wir dem technischen Nachwuchs unter die Arme. Und machen deutlich, dass die FH und die Technik-Ausbildung besonders wichtig für Salzburg sind. Wir wollen ein Zeichen setzen, wie wichtig die Ausbildung auf allen Ebenen ist", bekräftigt WKS-Direktor Manfred Pammer.

Viel lieber würde der WKS-Direktor – wie in den Vorjahren – die Stipendien gerne den Studierenden persönlich überreichen, was aber – die Umstände sind bekannt – dieses Jahr nicht möglich ist. Auf „digitalem“ Weg schickt Pammer seine Glückwünsche und appelliert an die jungen Leute, neugierig, kritisch und motiviert zu bleiben.

575.000 Euro Förderungen seit 2009

In den insgesamt zwölf Jahren, seit die Wirtschaftskammer Salzburg die Leistungsstipendien vergibt, konnten über 320 Studierende bei ihrem Auslandaufenthalt unterstützt werden – ein wichtiger Impuls der heimischen Interessensvertretung, die auch 50% Gesellschafterin der FH Salzburg ist.

Doris Walter und Raimund Ribitsch, Geschäftsführer der FH Salzburg: „Wir freuen uns über Studierende, die ins Ausland gehen. Wir verstehen uns als Hochschule mit internationaler Orientierung, da ist es wichtig, dass es abseits von Erasmus+ weitere Finanzierungen für Auslandserfahrungen außerhalb Europas gibt. FH-Rektor Gerhard Blechinger: „Die WKS StipendiatInnen sind wichtige BotschafterInnen unserer Hochschule, gleichzeitig bringen sie wertvolle Impulse aus dem Ausland und spannende Lebenserfahrungen mit zurück in ihren Studiengang.“

