Erste Regionalwert Bürgeraktiengesellschaft in Österreich in Gründung

Mit Unterzeichung der Gründungsurkunden am 18. März wird für Niederösterreich und Wien ein innovativer Weg zur Förderung der regionalen Versorgung mit Bio-Lebensmitteln geschaffen.

Krems/Maria Laach (OTS) - Nach dem Vorbild von fünf Regionalwert AGs in Deutschland, zieht nun auch in Österreich eine neue Bio-Lebensmittel-Zukunft ein. 50 Personen und Betriebe, mit dabei etwa BERSTA und Reinsaat KG, beteiligten sich an der ersten Regionalwert AG in Österreich und schufen somit die Grundlage für eine neue Ausrichtung der Lebensmittelwertschöpfungskette.

„Mit der Regionalwert Niederösterreich - Wien AG wird ein Werkzeug geschaffen, das die regionale Bio-Lebensmittelversorgung sichert und den direkten Kontakt zwischen allen Beteiligten fördert“ spricht Initiator und Vorstand Fred Schwendinger, der selbst 35 Jahre als Bio-Bauer tätig war.

„Ziel der Regionalwert Niederösterreich - Wien AG ist einen nachhaltigen Wertschöpfungsraum in Niederösterreich und Wien zu etablieren und als treibende Kraft für regionale und biologische Lebensmittelversorgung in der Region zu positionieren.“ so Magdalena Scheuch, Vorstand der Regionalwert Niederösterreich - Wien AG.

Dabei werden alle Akteur*innen der Lebensmittelproduktion sowie Konsument*innen vernetzt, um einen Wertschöpfungsraum auf Augenhöhe aller Beteiligten zu erschaffen.

Die erste Aktienemission startet mit Frühsommer 2021. Interessierte können sich schon jetzt Aktien sichern. „Mit dem Kauf von Aktien haben Bürger und Bürgerinnen die Möglichkeit, die Erzeugung von biologischen Lebensmitteln und die regionale Versorgung selbst in die Hand zu nehmen“ erläutert Kurt Farasin, Aufsichtsratsvorsitzender. Die Aktionär*innen investieren in nachhaltige, kleinstrukturierte und biologische Landwirtschaft und tragen so zur Ernährungssouveränität in ihrer Region bei. Dabei werden innovative Projekte gefördert, Versorgungslücken geschlossen oder junge Unternehmer*innen beim Aufbau ihres Betriebes unterstützt.



Rückfragen & Kontakt:

Regionalwert Niederösterreich - Wien AG

Magdalena Scheuch

magdalena.scheuch @ regionalwert-ag.at bzw. info @ regionalwert-ag.at

www.regionalwert-ag.at