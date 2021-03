AstraZeneca: EMA bestätigt COVID-19 Impfstoff von AstraZeneca ist sicher und wirksam

Für uns steht die Sicherheit der Menschen immer an erster Stelle. Dazu gehört, dass Meldungen zu Nebenwirkungen schnell erfasst und wissenschaftlich untersucht werden. Sarah Walters, Country President AstraZeneca Österreich 1/3

Wir schätzen die gründliche Sicherheitsprüfung, die die EMA durchgeführt hat, mit dem klaren wissenschaftlichen Schluss, dass der COVID-19 Impfstoff von AstraZeneca sicher ist und der Nutzen das Risiko überwiegt. Sarah Walters, Country President AstraZeneca Österreich 2/3

Die Entscheidung Österreichs, eine gründliche wissenschaftliche Untersuchung zu unterstützen und die Menschen weiterhin vor COVID-19 zu schützen, war angesichts der hohen Infektionsrate in Österreich eine sehr verantwortungsvolle Entscheidung. Denn im Kampf gegen die Pandemie zählt jeder Tag und jeder geimpfte Mensch. Sarah Walters, Country President AstraZeneca Österreich 3/3

Wien (OTS) - Die europäische Arzneimittelbehörde EMA (European Medicines Agency) hat heute erneut bestätigt, dass der Nutzen des COVID-19 Impfstoffs von AstraZeneca weiterhin die Risiken bei weitem überwiegt.

Weltweit haben bereits rund 20 Millionen Menschen den Impfstoff von AstraZeneca erhalten und sind damit gegen schwere Verläufe von COVID-19-Infektionen geschützt.

Nach gründlicher Untersuchung jüngster äußerst seltener medizinischer Auffälligkeiten in insgesamt 25 Fällen kam der Ausschuss für Risikobewertung im Bereich der Pharmakovigilanz (PRAC) der EMA zu dem Schluss, dass es keine Erhöhung des Gesamtrisikos für Blutgerinnsel (thromboembolische Ereignisse) mit dem COVID-19 Impfstoff von AstraZeneca gibt. Das PRAC kam jedoch auch zu dem Schluss, dass für sehr seltene Fälle von schwerwiegenden thromboembolischen Ereignissen mit Thrombozytopenie ein kausaler Zusammenhang mit dem Impfstoff nicht bewiesen, aber möglich ist und weiter untersucht werden sollte. Darüber hinaus gab es keine Hinweise auf ein Problem im Zusammenhang mit bestimmten Chargen des Impfstoffs oder mit bestimmten Herstellungsstandorten.

AstraZeneca wird weiterhin eng mit den Gesundheitsbehörden zusammenarbeiten, um die angemessene Anwendung des COVID-19 Impfstoffs sicherzustellen. Das Unternehmen erkennt die Empfehlungen des PRAC an und wird diese umsetzen, einschließlich der Aktualisierung der Fach- und Gebrauchsinformation. Um die sichere Bereitstellung des Impfstoffs auch während dieser Krise der öffentlichen Gesundheit zu gewährleisten, werden weiterhin die Art und Relevanz dieser Ereignisse untersucht. Eine Analyse der Sicherheitsdatenbank von AstraZeneca mit zig Millionen Datensätzen für den Impfstoff COVID-19 ergab, dass diese Ereignisse nicht häufiger auftraten, als bei Millionen von Menschen zu erwarten wäre.

Sarah Walters, Country President AstraZeneca Österreich, sagt: „ Für uns steht die Sicherheit der Menschen immer an erster Stelle. Dazu gehört, dass Meldungen zu Nebenwirkungen schnell erfasst und wissenschaftlich untersucht werden.

Wir schätzen die gründliche Sicherheitsprüfung, die die EMA durchgeführt hat, mit dem klaren wissenschaftlichen Schluss, dass der COVID-19 Impfstoff von AstraZeneca sicher ist und der Nutzen das Risiko überwiegt.

Die Entscheidung Österreichs, eine gründliche wissenschaftliche Untersuchung zu unterstützen und die Menschen weiterhin vor COVID-19 zu schützen, war angesichts der hohen Infektionsrate in Österreich eine sehr verantwortungsvolle Entscheidung. Denn im Kampf gegen die Pandemie zählt jeder Tag und jeder geimpfte Mensch. “

Die Patientensicherheit hat für AstraZeneca höchste Priorität und das Unternehmen verfügt über robuste Prozesse zur Erfassung, Analyse und Meldung von unerwünschten Ereignissen, die mit den Zulassungsbehörden auf der ganzen Welt ausgetauscht werden.

AZD1222

AZD1222 wurde von der University of Oxford und ihrem Spin-Out-Unternehmen Vaccitech miterfunden. Es verwendet einen nicht replizierenden viralen Vektor für Schimpansen, der auf einer abgeschwächten Version eines gewöhnlichen Erkältungsvirus (Adenovirus) basiert, das Infektionen bei Schimpansen verursacht und das genetische Material des Spike-Proteins des SARS-CoV-2-Virus enthält. Nach der Impfung wird das Oberflächen-Spike-Protein produziert, das das Immunsystem darauf vorbereitet, das SARS-CoV-2-Virus anzugreifen, wenn es den Körper später infiziert.

Der Impfstoff hat in mehr als 70 Ländern auf sechs Kontinenten eine bedingte Marktzulassung oder eine Zulassung für den Notfalleinsatz erhalten, und mit der kürzlich von der Weltgesundheitsorganisation erteilten Zulassung für den Notfalleinsatz beschleunigt sich der Weg zum Zugang in bis zu 142 Ländern über die COVAX Facility.

AstraZeneca arbeitet weiterhin mit Regierungen, multilateralen Organisationen und Kooperationspartnern auf der ganzen Welt zusammen, um für die Dauer der Pandemie einen breiten und gleichberechtigten Zugang zu dem Impfstoff ohne Gewinn zu gewährleisten.

AstraZeneca

AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq: AZN) ist ein globales, wissenschaftsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Medikamenten konzentriert, hauptsächlich zur Behandlung von Krankheiten in drei Therapiebereichen - Onkologie, Herz-Kreislauf, Nieren & Stoffwechsel sowie Atemwege & Immunologie. AstraZeneca hat seinen Sitz in Cambridge, Großbritannien, und ist in über 100 Ländern tätig. Die innovativen Medikamente des Unternehmens werden von Millionen von Patienten weltweit eingesetzt. Bitte besuchen Sie astrazeneca.com und folgen Sie dem Unternehmen auf Twitter @AstraZeneca.



Für Details zur Kontaktaufnahme mit dem Investor Relations Team, klicken Sie bitte hier. Für Medienkontakte, klicken Sie bitte hier.



Rückfragen & Kontakt:

Medienkontakt AstraZeneca Österreich

Karin Storzer, Head of Communications

Karin.storzer @ astrazeneca.com

+43 676 681 6068