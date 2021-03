ÖH-Wahl: Toma Khandour wird VSStÖ-Spitzenkandidatin an der Universität Wien

Mit Khandour setzt die stärkste Fraktion an der Uni Wien auf ÖH-Erfahrung

Wien (OTS) - Für die ÖH-Wahl 2021 stellt der Verband sozialistischer Student_innen (VSStÖ) Toma Khandour als Spitzenkandidatin an der Universität Wien auf. Die 22-jährige Politikwissenschaft-Studentin startete heute mit ihrem Team in den Wahlkampf an Österreichs größter Universität.

„Studierende wurden jetzt schon viel zu lange im Stich gelassen. Für uns gibt es nur ein Ziel: Das Leben der Studierenden, die Uni und das Studium besser zu machen. Alle müssen eine faire Chance auf Bildung haben. Dafür braucht es gerechte Beihilfen, Digitalisierung der Lehre, psychische Entlastung und ein Ende der Studiengebühren“, so Khandour.

Mit Khandour schickt der VSStÖ eine Kandidatin mit über einem Jahr Erfahrung als Antirassismus-Referentin und Mitarbeiterin im Sozialreferat der ÖH Uni Wien ins Rennen. „Ich möchte die Uni zu einem Ort machen, an dem wir gerne für uns und fürs Leben lernen. Wir sagen: es reicht! Schluss mit dem Aufschieben von längst notwendigen Reformen an der Uni Wien. Es ist Zeit für eine Uni für alle und ohne Leistungsdruck. Es ist Zeit für ein leistbares Studium. Und es ist Zeit für eine diskriminierungsfreie Uni!“, gibt sich Khandour kämpferisch.

Unter dem Motto „Zeit für Zunkunft“ tritt der VSStÖ in ganz Österreich für bessere Studienbedingungen, soziale Sicherheit, Digitalisierung der Hochschulen und psychische Entlastung von Studierenden ein.

Der VSStÖ erhielt bei den ÖH-Wahlen 2019 mit Abstand die meisten Stimmen an der Uni Wien und ist mit dem Sozialreferat auch Teil der ÖH-Exekutive. Dort konnte der VSStÖ zuletzt den Sozialtopf auf 100.000 Euro aufstocken, der Studierenden in finanziellen Notlagen unkomplizierte Unterstützung bietet.

