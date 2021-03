Zwei Disziplinen ideal miteinander verknüpft

"Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie" an der FernFH

Wiener Neustadt (OTS) - „Kaum eine wirtschaftliche Entwicklung, eine Innovation – ob in der Organisation, am Konsumgütermarkt oder am Arbeitsmarkt – lassen sich ohne ein profundes Verständnis für psychologische Dynamiken des Verhaltens von Menschen erklären“, sagt Christa Walenta, Leiterin des Bachelorstudiengangs „Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie“ an der Ferdinand Porsche FernFH. Im Bachelor- und im Masterstudiengang an Österreichs erster Fern-Fachhochschule erfahren die Studierenden psychologische und betriebswirtschaftliche Grundlagen und profitieren von der interdisziplinären Ausrichtung der beiden Fernstudiengänge. Zielgruppe sind vorrangig Berufstätige, die sich in ihren Positionen weiterentwickeln oder beruflich umorientieren wollen. Zudem richtet sich das Angebot der FernFH an Personen, die aus unterschiedlichen Gründen kein klassischen Präsenzstudium absolvieren wollen oder können. Die Bewerbungsfrist für die Studiengänge „Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie“ Bachelor und Master läuft noch bis 19. Mai, Studienstart ist im Herbst 2021.

Fächerübergreifender Bachelorstudiengang

Das Verhalten von Menschen in der Arbeit, in der beruflichen Tätigkeit, beim Einkaufs- und Konsumverhalten zu erklären, ist nicht nur für die Seite der Unternehmen, Dienstleister_innen oder Produktion von fundamentaler Bedeutung, sondern auch für Konsument_innen, Beraterinnen, Trainerinnen, Produkt- und Markenentwicklerinnen. Der fächerübergreifende, sechssemestrige Bachelorstudiengang „Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie“ bietet einerseits die Gelegenheit, psychologische Kernkompetenzen zu erwerben, die auf den zunehmenden Bedarf der Wirtschaft nach psychologischen Fähigkeiten ausgerichtet sind. Andererseits ermöglicht das Studium eine solide wirtschaftliche Ausbildung. Die Studierenden spezialisieren sich entweder im „Human Resources Management“ (HR) oder „Marketing Research/Management“.

Zukunftsweisender Masterstudiengang

„Wir beleuchten inhaltlich die Dynamiken zwischen Mensch und Organisation beziehungsweise Organisation und Markt. Der virtuelle Raum spielt dabei eine zunehmend wichtigere Rolle, darum ist unser Ansatz besonders zukunftsweisend“, sagt Master-Studiengangsleiter Herbert Schwarzenberger. Das Ziel ist die Vermittlung von Fach-, Methoden- und Führungskompetenzen im Bereich der Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie mit Schwerpunkten im „Human Resources Management“ bzw. „Marketing Management“.

Interdisziplinäre Ausbildungen wie der Masterstudiengang „Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie“ gewinnen in der modernen und komplexen Arbeitswelt zunehmend an Bedeutung.

Flexibles Blended Learning

Die Studierenden profitieren an der FernFH vom flexiblen Blended Learning-Konzept: Selbstbestimmte Distance Learning-Phasen werden mit wenigen Präsenztagen kombiniert. Letztere finden in der Regel am FernFH Campus in Wiener Neustadt statt. Die meiste Studienzeit verbringen die Studierenden und Lehrenden im innovativ gestalteten Online Campus. Dort finden sie alle Lehrveranstaltungen mit Lernmaterialien wie Skripten und Videos, und können sich mit Kolleg_innen und Lehrenden austauschen.

Rückfragen & Kontakt:

Ferdinand Porsche FernFH

Andrea Huttegger

Mitarbeiterin Unternehmenskommunikation

+43 664 8817 7522

andrea.huttegger @ fernfh.ac.at

www.fernfh.ac.at